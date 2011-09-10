به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله شیخ مصطفی علماء عصر شنبه در دیدار با قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اظهارداشت: سنت حسنه وقف یک موضوع پسندیده و انسان دوستانه اسلامی و از افتخارات مسلمانان است و گنجینه‌ای است که سالیان سال خیر و برکت را به‌دنبال خواهد داشت و همه باید در نگهداری و حفظ موقوفات و تحویل آن به آیندگان نهایت تلاش خود را انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه میزان اجاره موقوفات بسیار پائین‌تر از حد معمول است و این موضوع سبب صدمه به موقوفات و انجام نیات واقفین می‌شود.

آیت الله علماء تاکید کرد: در 32 سال اخیر نسبت به حدود 150 سال قبل میزان وقف پائین آمده و یکی از مهمترین دلایل آن عدم اطمینان واقفین به انجام نیات خیرخواهانه آنهاست زیرا با اجاره‌های پائینی که موقوفات دارند، در اجرای آن نیات مشکل ایجاد می‌شود.

وی افزود: اگر نگاهی به موقوفات صد یا 200 سال قبل بیاندازیم می‌بینیم که در اکثر سندهای موجود امضای علمای مطرح و مورد اعتماد آن زمان وجود دارد که این نشان دهنده آن است، در صورت بالا بردن اعتماد مردم شرکت آنها نیز در امورات وقف بیشتر می‌شود و این وظیفه مسئولان اوقاف است که انجام صحیح نیات واقف و احیاء و نیز گرفتن اجاره‌های معقول این امر را انجام دهند.

نماینده مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه تلاش‌های حجت‌الاسلام حسینی‌مقدم مدیرکل اوقاف استان را حائز اهمیت خواند و گفت: پس از مدیریت ایشان جهش عمده‌ای در امورات وقفی استان ایجاد شده که به دلیل مدیریت قاطع و جامع ایشان بوده است.