مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین نمایشگاه کتاب البرز نسبت به سال گذشته از کیفیت مطلوبتری برخوردار بوده است.

وی افزود: ‌افزایش کیفیت نمایشگاه هم به لحاظ فضا، تنوع ناشرین و تبلیغات محیطی نسبت با سال قبل و اولین دوره برگزاری نمایشگاه کتاب استانی در سطح بالاتری برگزار شده است.

وی با بیان اینکه آماده سازی و تجهیزات برگزاری نمایشگاه کتاب سنگین و قابل توجه است، اظهار داشت: لذا سالی یک بار نمایشگاه برگزار می شود.

عسگری همچنین تاکید کرد: نمایشگاههای کتاب در شهرهای اقماری نیز باید برپا شوند تا کتاب به سهولت در دسترس مردم قرار گیرد.

تاثیر توسعه فرهنگ کتابخوانی بر از بین بردن سرگرمیهای کاذب

عسگری همچنین به لزوم ایجاد سرگرمی های مناسب برای جوانان اشاره کرد و گفت: چنانچه فرهنگ کتابخوانی در جامعه توسعه یابد بسیاری از سرگرمی های کاذب جوانان از میان می رود و به سوی کتاب گرایش پیدا می کنند.

وی با تاکید به اینکه باید محلی دائمی برای نمایشگاه کتاب استان البرز فراهم شود، تصریح کرد: با تلاشهایی صورت گرفته فضای برگزاری این نمایشگاه به شکلی طراحی شد که بتواند جوانان و هنردوستان را جذب کند.

وی تصریح کرد: چنانچه زیرساختهای لازم در تعیین مکان دائمی نمایشگاهی فراهم شود، میزان بازدید از نمایشگاه افزوده شده و به اهداف خود خواهیم رسید.