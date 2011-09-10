خطر توسعه فناوریهای جدید تسلیحاتی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، فناوریهای جدید در جنگ‌افزارهای مدرن، پیامدهای انسانی آنها و مقررات مربوطه در حقوق بین‌الملل موضوع میزگردی بود که از هشتم تا دهم سپتامبر به میزبانی سازمان حقوق بشر بین‌المللی و کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در سان‌رمو ایتالیا برگزار شد.

"یاکوب کلنبرگر" رئیس صلیب سرخ در این رابطه گفت : دنیای فناوریهای نوین نه یک جهان مجازی و نه یک داستان علمی تخیلی‌ است. در درگیریهای مسلحانه فناوریهای جدید می‌ توانند سبب تلفات و خسارتهایی کاملاً واقعی شوند از این رو مهم است که مسائل ناشی از توسعه‌ چنین جنگ‌افزارهایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا عواقب انسانی آنها ارزیابی و تضمین شود که چنین تسلیحاتی هرگز در شرایطی که ضمانتی برای اجرای قوانین وجود ندارد به کار نروند.

محورهای مورد بحث در این نشست فناوری سایبری، سیستم‌ای تسلیحاتی کنترل از راه دور و سیستمهای روباتی بود. بر این اساس فناوریهای نوین می‌توانند حفاظت و حمایت بیشتر از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را به ارمغان آورند، اما این فناوریها خطراتی را هم به دنبال خواهند داشت. در نهایت انطباق آنها بر حقوق بین‌المللی بشردوستانه بستگی تام به چگونگی استفاده از آنها دارد که در این مورد طرفهای درگیر و افرادی که آنها را به کار می‌برند مسئولند.