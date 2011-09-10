اعتراضاتی بدتر از کشورهای دیگر در انتظار عربستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، طلال بن عبدالعزیز در گفتگو با برنامه ای موسوم به الصمیم که شبکه بی بی سی عربی پخش می کند، تاکید کرد : در صورتی که مشکلات پیش روی عربستان حل نشود، آنچه در کشورهای عربی دیگر از جمله بحرین همسایه رخ می دهد، ممکن است به عربستان منتقل شود و حتی بدتر از آن حوادث هم امکان دارد.



وی خاطر نشان کرد اصلاحاتی مانند توسعه مجلس شورا، برگزاری انتخابات، اجرای حقوق بشر و حقوق زنان از جمله اصلاحات لازم است، که این اصلاحات مورد تایید ملک عبدالله هم قرار دارد.



طلال گفت : ملک عبدالله تنها عضو خاندان حاکم بر عربستان است که به این اصلاحات ایمان دارد و قادر است آن را اجرا کند.



وی با تایید اجرای پادشاهی مشروطه در عربستان، خواستار الگوبرداری از مدلی که در کشورهایی مانند کویت، بحرین و اردن وجود دارد، شد .



طلال با اشاره به سرنگونی دیکتاتورهای مورد حمایت آمریکا در مصر و تونس، بر اهمیت نقش حمایت آمریکا در ابقای همپیمانان خود در منطقه تاکید کرد.

خاطر نشان می شود انتقادها از عملکرد آل سعود طی روزهای اخیر افزایش یافته است، در این زمینه توفیق السیف فعال سیاسی سعودی با تاکید بر اینکه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از بهار عربی در امان نیستند، هشدار داد : در صورتی که اصلاحات سیاسی گسترده در عربستان انجام نشود، این کشور از هم فرو خواهد پاشید.



در حالی که مقامات عربستان سعودی سعی می کنند خود را از خطر روزافزون انقلابهای عربی برهانند، اما اختلاس و فساد فراگیر، اختلاف شاهزادگان این کشور و اعتراضات مردمی پایه های حکومت آل سعود را بیش از گذشته متزلزل کرده است.

رژیم عربستان سعودی از جمله رژیمهای عربی است که تاکنون با لطایف الحیل مختلف توانسته است خود را از انقلابهای عربی مصون بدارد و در این راستا اقدامات گوناگونی را انجام داده است.



سعودی ها هر چند نتوانستند مانع سقوط هم پیمان نزدیک خود یعنی "حسنی مبارک" شوند، اما تلاشهای زیادی برای جلوگیری از محاکمه دیکتاتور سابق انجام دادند و حتی مقامات جدید مصر را تحت فشار قرار دادند. در این راستا اخبار ضد و نقیضی درباره حضور وی در تبوک عربستان منتشر شد.در حال حاضر هم هر چند سعودیها به ظاهر خود را بی علاقه به سرنوشت مبارک نشان می دهند، اما واقعیت چیز دیگری است.



در این زمینه بسمه بنت عبدالعزیز برادر زاده پادشاه عربستان در جدیدترین مواضع خود علیه آل سعود از جنگ قدرت میان شاهزادگان سعودی پرده برداشت و تاکید کرد حکام عربستان با مردم مانند برده رفتار می کنند.



وی در مقاله ای با عنوان "بادهای تغییر" در وبلاگ خود نوشته است : زمان تغییرات فرا رسیده است و مرگ بهتر از زندگی همچون بردگان است.