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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۴

بخشی از آب شرب محلات از سرشاخه های دز تامین می شود

بخشی از آب شرب محلات از سرشاخه های دز تامین می شود

محلات - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: در آینده نزدیک بخشی از آب شهر محلات از سرشاخه های دز تامین می شود.

 عبدالرضا خلیلی در گفتگو با خبرنپار مهر افزود: سهمیه آب از سرشاخه های دز و انتقال آن به شهر محلات 27میلیون متر مکعب در سال است که طی روزهای گذشته عملیات اجرایی آن انجام شده است.
 
وی با بیان اینکه سرچشمه محلات با کاهش آبدهی مواجه شده بود افزود: با اجرای یک پروژه از محل منابع آبهای زیر زمینی با حفر و تجهیز یک حلقه چاه در منطقه دره سا محلات به شهرهای محلات  و باقر آباد در کمتر از یک روز آبرسانی شد.
 
خلیلی عنوان کرد: شهرهای خمین، دلیجان و ساوه نیز از سرشاخه های دز سهمیه دارند که به زودی آب مورد نیاز این شهرها از این  محل تامین می شود.
کد مطلب 1404177

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