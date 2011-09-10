حملات تروریستی ادامه خواهد یافت / آمریکا قوی تر شده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" طی سخنانی به مناسبت سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مدعی شد آمریکا با گذشت 10 سال از این حملات قوی تر شده است.

وی در یک نطق رادیویی با اشاره به کشته شدن حدود سه هزار نفر در این حملات اذعان کرد که با وجود جنگ تمام عیار غرب علیه تروریسم، این خطر همچنان آمریکا را تهدید می کند.

اوباما ضمن قدردانی از نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا که به زعم وی، سالهاست بدون خستگی به مبارزه با گروههای تروریستی مشغول هستند، گفت : شکی نیست که القاعده در مسیر شکست قرار گرفته است.

این در حالی است که با نزدیک شدن سالروز حملات 11 سپتامبر و نگرانی از حملات تروریستی مشابه، پلیس آمریکا مقررات ویژه عبور و مرور را در شهرها به اجرا گذاشته و با ایجاد پستهای بازرسی ویژه تمام حرکات خودروها و شهروندان این کشور را زیر نظر گرفته است.

اوباما در ادامه با بیان اینکه تهدیدهای تروریستی به پایان نرسیده، اظهار داشت : ما با دشمنان مصممی روبرو هستیم و نباید در برابر آنان مرتکب اشتباه شویم، دشمنان به تلاش خود برای صدمه زدن به ما ادامه خواهند داد، ولی ما هوشیاری خودمان را حفظ می کنیم.

گفتنی است اوباما قصد دارد در دهمین سالروز حملات 11 سپتامبر از محل این حملات در واشنگتن، نیویورک و پنسیلوانیا دیدن کند.