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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۴۷

بحرینی خبر داد:

71 کیلومتر شبکه برق در لرستان احداث شد

71 کیلومتر شبکه برق در لرستان احداث شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان از احداث 71 کیلومتر شبکه برق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بحرینی در این رابطه اظهار داشت: در 5 ماه نخست سالجاری 210 دستگاه ترانسفورماتور و 71 کیلومتر شبکه برق در این استان نصب و احداث شد.

وی همچنین از نصب یک هزار و 177 دستگاه چراغ لاک پشتی در این استان خبر داد و بیان داشت: در مجموع عملیات های یاد شده با صرف اعتباری بالغ بر 47 هزار و 455 میلیون ریال انجام شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان تامین برق مطمئن و پایدار را برای عرضه به مشترکین یک ضرورت دانست و گفت: پایداری شبکه های برق، ارتقا سطح کیفی انرژی تحویلی به مشترکین، افزایش قابلیت اطمینان شبکه ها، کاهش زمان خاموشیها و مستمر بودن برق افزایش رضایت مشترکین را دربر دارد.

بحرینی فاکتورهای یاد شده را جزء اولویت کاری این شرکت دانست و یادآور شد: همچنین کاهش هزینه های شرکت نیز مد نظر است چرا که با توجه به وضعیت نامناسب نقدینگی تلاش در راستای بهبود فرآیندها با کمترین هزینه ضروری است.

کد مطلب 1404187

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