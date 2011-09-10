71 کیلومتر شبکه برق در لرستان احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بحرینی در این رابطه اظهار داشت: در 5 ماه نخست سالجاری 210 دستگاه ترانسفورماتور و 71 کیلومتر شبکه برق در این استان نصب و احداث شد.

وی همچنین از نصب یک هزار و 177 دستگاه چراغ لاک پشتی در این استان خبر داد و بیان داشت: در مجموع عملیات های یاد شده با صرف اعتباری بالغ بر 47 هزار و 455 میلیون ریال انجام شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان تامین برق مطمئن و پایدار را برای عرضه به مشترکین یک ضرورت دانست و گفت: پایداری شبکه های برق، ارتقا سطح کیفی انرژی تحویلی به مشترکین، افزایش قابلیت اطمینان شبکه ها، کاهش زمان خاموشیها و مستمر بودن برق افزایش رضایت مشترکین را دربر دارد.

بحرینی فاکتورهای یاد شده را جزء اولویت کاری این شرکت دانست و یادآور شد: همچنین کاهش هزینه های شرکت نیز مد نظر است چرا که با توجه به وضعیت نامناسب نقدینگی تلاش در راستای بهبود فرآیندها با کمترین هزینه ضروری است.