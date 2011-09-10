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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۸

محسن نوری:

هزار و 380 تعاونی در استان قزوین فعال است

هزار و 380 تعاونی در استان قزوین فعال است

قزوین - خبرگزاری مهر: قائم مقام اداره کل تعاون، کار و امور رفاهی استان قزوین گفت: از مجموع دو هزار و 830 تعاونی استان تعداد یک هزار و 380 تعاونی فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر عصر شنبه و در آخرین روز از هفته تعاون از 11 تعاونی برتر استان قزوین به دلیل فعایت مستمر، رعایت قوانین تعاون و به روز رسانی عملیات حسابداری و اداری تجلیل شد.

در این مراسم مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین اظهارداشت: اساس تعاون عدالت محوری و انجام کارها با همکاری مردم است.

وی تعاونی های مسکن مهر را یکی از طرحهای موفق کشور در زمینه تعاون دانست و یادآور شد: همه باید برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون با بانک در برنامه پنجم توسعه تلاش کنیم.

قائم مقام اداره کل تعاون، کار و امور رفاهی هم با اشاره به ادغام سه وزارتخانه و تشکیل وزارت تعاون، کار و امور رفاهی گفت: با این ادغام نه تنها لطمه ای به تعاونی ها نمی خورد بلکه تعاونی ها با قدرت و توان بیشتری به کار خود ادامه می دهند.

محسن نوری تعاونی های فعال استان را یک هزار و 380 تعاونی ذکر کرد و یادآورشد: نیمی از این تعاونی ها در دولت های نهم و دهم تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

نوری تصریح کرد: تعداد تعاونی های تشکیل شده در استان دو هزار و 830 واحد است که یک هزار و 450 تعاونی راکد، غیرفعال، منحل شده و به نتیجه رسیده است.

این مسئول یادآورشد: تعاونی های موجود استان شامل تعاونی های مسکن، مصرف، اعتبار، حمل و نقل، تولیدی، صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی، فرش، معدنی، عمرانی، تامین نیاز صنوف، خدماتی و تولیدکنندگان و سهامی عدالت است.

نوری گفت: قرار است 30 درصد عوارض ناشی از فروش بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی در بخش تعاون تزریق شود که به تبع آن 700 هزار میلیارد ریال با فروش این بنگاهها عاید دولت می شود که 30 درصد آن به تعاون داده خواهد شد.

وی اظهارداشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد برسد که ضرورت حمایت از این بخش را دو چندان می کند.

وی اعضای سهام عدالت در استان قزوین را نیز61 هزار نفر اعلام کرد.

در این مراسم از 11 تعاونی برتر استان قزوین تجلیل شد.

کد مطلب 1404193

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