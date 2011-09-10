40 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی مازندران بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: هم اکنون دارندگان مدرک فوق دیپلم و پیش دانشگاهی بیشترین فراوانی از حیث تعداد بیکاران استان محسوب می شوند.

وی اظهار داشت: 99.5 درصد بیکاران مازندران دارای سواد از سوادآموزی تا دکتری هستند.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه چهار دهم درصد بیکاران استان، بیسواد هستند، تصریح کرد: 20 درصد بیکاران مازندران دارای مدارک زیردیپلم، راهنمایی و ابتدایی هستند.

فرزانه با بیان اینکه یک درصد بیکاران استان را دارندگان مدارک فوق لیسانس و دکترای حرفه ای تشکیل می دهند افزود: حدود 40 درصد بیکاران مازندران دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق دیپلم هستند.

وی با اعلام اینکه تنها پنج دهم درصد بیکاران استان بیسواد هستند، یادآور شد: 87.2 درصد شاغلان مازندران با سواد هستند.

این مسئول استانداری مازندران با اشاره به اینکه 1.6 درصد شاغلان استان دارای حداقل سواد هستند، اظهار داشت: 47 درصد شاغلان استان دارای مدارک ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هستند.

فرزانه با بیان اینکه 33 درصد شاغلان مازندران دارای مدارک دیپلم تا لیسانس هستند، افزود: 1.8 درصد شاغلان استان مدارک فوق لیسانس و دکترای تخصصی دارند.

وی با تاکید بر تعامل بیشتر مدیران با اصحاب رسانه مازندران گفت: قدرت پاسخگویی به موقع و ارائه آمارهای صحیح باید در مدیران استان تقویت شود.

وی با بیان اینکه در طول سالهای دولت نهم و دهم سالانه پنج میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای فرودگاه بین المللی ساری هزینه شده است، افزود: تحول اساسی که در این فرودگاه انجام شده در هیچ از دولتهای پس از انقلاب ایران صورت نگرفته بود.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.