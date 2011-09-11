کیوان مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا دانشجویان شهریهپردازی که دارای بدهی قبلی هستند برای نیمسال اول سال تحصیلی جدید ثبت نام میشوند یا خیر گفت: اگر دانشجویانی برای ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 91 - 90 به واسطه بدهی، خیلی مشکل دارند در حد توان کمک میکنیم.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: اگر بدهی قبلی این دانشجویان در حد یک ترم باشد بین 50 تا 70 درصد بدهی یک ترم را به صورت وام جبران میکنیم.
مرادیان اضافه کرد: قبل از مهر ماه و همچنین در هفته اول و دوم مهر ماه که هنوز درگیر وام شهریه ترم جدید نشدهایم، میتوانیم مشکل این افراد را حل کنیم.
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