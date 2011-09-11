هشدار به قبولیهای کنکور 90 / مهمان شدن در ترم اول ممنوع

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از دانشجویان ورودی مهرماه 90 به هیچ وجه درخواست مهمانی و انتقال پذیرفته نمی‌شود این دانشجویان در صورتی که درخواست مهمانی یا انتقال دارند، می‌توانند درخواست خود را در آبان ماه 90 از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی در سایت اداره کل امور دانشجویان داخل ثبت کنند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم اضافه کرد: در صورتی که با درخواست مهمانی دانشجویی که ورودی مهر 90 و متقاضی مهمانی است موافقت شد، این دانشجو می‌تواند از بهمن ماه در دانشگاه مدنظر خود یعنی دانشگاه مقصد ثبت نام کند.

بذرافشان خاطرنشان کرد: در صورتی که تا زمان ثبت نام ترم دوم دانشگاه مقصد، نمره‌های ترم اول دانشجوی ورودی جدیدی که با تقاضای مهمانی‌اش موافقت شده است مشخص شده بود و معدل این دانشجو بیشتر از 13 بود، دانشگاه مقصد از وی ثبت نام بعمل می‌آورد.

وی افزود: اما در صورتی که برخی نمره‌های ترم اول این دانشجو مشخص نشده بود و معدلش هم معلوم نبود که بالای 13 یا کمتر از 13 است، دانشگاه مقصد با اخذ تعهد از دانشجو مبنی بر اینکه حتماً معدلش بیشتر از 13 می‌شود، وی را ثبت نام می‌کند تا اگر معدل ترم اولش به 13 نرسید دوباره به دانشگاه مبدأ برگشت پیدا کند.