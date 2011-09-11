بسته های تشویقی به سرمایه گذاران در بجنورد ارائه می شود

کیوان دژهوت در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه اکو را شناسایی و جذب سرمایه گذاران به استان عنوان کرد و اظهار داشت: در همین راستا قصد داریم تا با برقراری ارتباط موثر با سرمایه گذاران، آنها را در جریان ریز اطلاعات استان و شهرستان قرار داده و با ارائه بسته های تشویقی، به سرمایه گذاری در استان تشویق کنیم.

وی با اشاره به وجود پتانسیل های بالای سرمایه گذاری در شهر بجنورد اظهار داشت: این تضمین نیز به سرمایه گذاران داده می شود که هر کس در این استان سرمایه گذاری کند به سود خود خواهد رسید.

دژهوت اولویت سرمایه گذاری را در جذب سرمایه گذاران بومی دانست تا به این وسیله سرمایه گذاران از استان و شهرستان خارج نشوند.

وی تصریح کرد: به طور حتم شهرداری تنها در صورت مشارکت سرمایه های مردمی می تواند به اهداف بلند خود با افق چشم انداز توسعه شهری دست یابد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به ارتباط مستقیم شهرداری با شهروندان و وظیفه ذاتی که در توسعه مدرن شهری بر عهده دارد بیشترین تلاش خود را در جهت جذب سرمایه گذار و ایجاد زیر ساخت های توسعه شهری به کار خواهد بست.

وی آسفالت گسترده شهر و معابر شهری در طول مسیر، روکش آسفالت و مرمت حفاری ها و اعمال نظارت قوی جهت اتمام حفاری ها و اصلاح کانال های حفاری، بهبود فضای پارک های شهر به لحاظ تامین روشنایی و فضای سبز و خط کشی خیابان ها و تامین آب در پارک بش قارداش را از جمله اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه اکو عنوان کرد.

دژهوت همچنین معبرسازی پارک بش قارداش و نصب تجهیزات جدید از قبیل سرویس های بهداشتی، تغییر طراحی داخلی و مبلمان و سنگ فرش معابر را از دیگر اقدامات انجام گرفته دانست.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه این نمایشگاه اولین تجربه کاری استان در بخش بین المللی است ممکن است کمبودها و نواقصی نیز وجود داشته باشد ولی باید سعی کرد تا با برنامه ریزی منسجم تر و شناخت این نواقص، تجربه های بیشتری کسب کنیم.

نخستین نمایشگاه بین المللی کشورهای عضو اکو 20 تا 26 شهریورماه در تفرجگاه بش قارداش بجنورد برگزار می شود.