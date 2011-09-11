تولید موفق بنزین سوپر با اکتان 100 در پالایشگاه شازند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی شامگاه جمعه با اعلام این خبر در حاشیه بازدید از واحد 12 طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند گفت: واحد 12 (CCR) از شب عید سعید فطر به طور آزمایشی وارد مدار بهره برداری قرار گرفت که در مدت ده روز اخیر سربلند از آزمایشات بیرون آمد.

وی با بیان این که واحد تولید بنزین پالایشگاه امام خمینی شازند در آینده ای نزدیک با حضور مقامات ارشد کشوری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت افزود: با بهره برداری رسمی از این واحد ظرفیت تولید بنزین کشور از 5 میلیون لیتر در روز به 8 میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت و این پاسخی دیگر بر بی اثر بودن تحریمهای ایران است.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور اتحاد و همدلی را رمز موفقیت متخصصان داخلی در اجرای پروژه واحد 12 طرح توسعه پالایشگاه شازند عنوان کرد و گفت: مدیران و مسئولین پالایشگاه شازند باید با توجه به حساسیت بین المللی و داخلی پروژه واحد تولید بنزین پالایشگاه شازند اطلاع رسانی پیرامون این موضوع را در الویت کاری خود قرار دهند.

ضیغمی با اشاره به پیشرفت قابل قبول طرح توسعه پالایشگا بیان داشت: باید با برنامه ریزی دقیق و موشکافانه بستر لازم برای بهره برداری از این طرح تا پایان سال جاری مهیا شود.

مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی(ؤه) شازند نیز در این بازدید گفت: تکمیل واحد 12 طرح توسعه پالایشگاه شازند مطابق استانداردهای کیفی و ایمنی در کمترین زمان و تولید محصولات با کیفیت از مشخصات منحصر به فرد این پروژه است.

علی نوربخش افزود: برای افتتاح این واحد در مجموع یک هزار و 400 میلیارد ریال هزینه شده است.