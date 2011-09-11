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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۰

شهبازی عنوان کرد:

سرمایه گذاری در کردستان با وجود برخی قوانین مشکل است

سرمایه گذاری در کردستان با وجود برخی قوانین مشکل است

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان وجود برخی قوانین دست و پاگیر را سدی برای توسعه و افزایش سرمایه گذاری در این استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان بیان کرد: سرمایه گذار برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال به عنوان یک کار خوب و پسندیده نیازی به گزینش و مانع تراشی از سوی برخی مسئولان ندارد و باید زمینه فعالیت را برای وی فراهم کرد.

وی با بیان اینکه باید مردم را تشویق به سرمایه گذاری در استان کردستان کرد، اظهار داشت: اگر مسئولان به مردم کمک کنند می توان در کردستان شغل را حتی اگر کم بازده هم باشد ایجاد کرد و در تحقق و نزدیکی به میزان تعهدات ایجاد اشتغال استان کمک کرد.

استاندار کردستان ایجاد فرصت شغلی در کردستان را موثر در توسعه همه جانبه این استان دانست و گفت: تقویت و توسعه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و توجه به معیشت و اقتصاد خانواده در گرو ایجاد اشتغال است و در مرحله اول و این کار با ایجاد شغل های کوچک ممکن است.

شهبازی با بیان اینکه در افزایش درآمد و تولید نیاز به حرکت از تمام مجموعه و سیستم اداری احساس می شود، افزود: اگر گاهی افرادی برای سوء استفاده از مدیران اقدام به سرمایه گذاری های دروغین می کنند مسئول مربوطه نباید تمام سرمایه گذارها را نادیده بگیرد.

در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان معاون برنامه ریزی استاندار با ارائه گزارشی از وضعیت استان در این بخش به ایجاد بیشترین فرصت شغلی استان در شهرستان سنندج با دو هزار و 767 فرصت اشاره کرد.

در ادامه این جلسه همچنین مدیران ادارات و سازمان های دولتی حاضر به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستای ایجاد اشتغال در دستگاه مربوطه پرداختند.

کد مطلب 1404272

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