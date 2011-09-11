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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۲

کیان:

پلی کلینیک تخصصی در شهر چمران احداث می شود

پلی کلینیک تخصصی در شهر چمران احداث می شود

ماهشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: در پی توافقات صورت گرفته با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شهردار چمران به زودی عملیات احداث پلی کلینیک تخصصی در شهر چمران آغاز می شود.

محمد جواد کیان در گفتگو با خبرنگار مهر، هزینه احداث این مجموعه را بیش از 35 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این مجموعه با زیربنای دو هزار و 100 متر مربع، شامل 12 کلینیک تخصصی متفاوت از جمله دندان پزشکی و اورژانس است که به زودی به مرحله ساخت می رسد.

وی اظهار امیدواری کرد: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بهره برداری از این پروژه و توسعه فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات پزشکی جدید ظرف یک سال و نیم آینده، گام موثری در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی بردارد.

مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، از بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر به عنوان یکی از بیمارستانهای مجهز صنعت نفت در کشور نام برد و تصریح کرد: منطقه عملیاتی ماهشهر از جمله مناطق برخوردار در زمینه خدمات درمانی است.

وی با اشاره به راه اندازی پژوهشکده سلامت در این سازمان در سال گذشته گفت: این مرکز شامل سه واحد تحقیقات سلامت است که با بررسی مسائل مرتبط با کار، و حل و ارائه راهکار در این زمینه می پردازد.

کیان ادامه داد: این مرکز دارای شعبات مختلف بوده و سعی ما بر آن است که شعبه ای را در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دایر کنیم تا با بررسی مسائل زیست محیطی و شغلی جهت رفع آنها اقدام کند.
کد مطلب 1404273

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