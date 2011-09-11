پلی کلینیک تخصصی در شهر چمران احداث می شود

محمد جواد کیان در گفتگو با خبرنگار مهر، هزینه احداث این مجموعه را بیش از 35 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این مجموعه با زیربنای دو هزار و 100 متر مربع، شامل 12 کلینیک تخصصی متفاوت از جمله دندان پزشکی و اورژانس است که به زودی به مرحله ساخت می رسد.

وی اظهار امیدواری کرد: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بهره برداری از این پروژه و توسعه فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات پزشکی جدید ظرف یک سال و نیم آینده، گام موثری در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی بردارد.



مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، از بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر به عنوان یکی از بیمارستانهای مجهز صنعت نفت در کشور نام برد و تصریح کرد: منطقه عملیاتی ماهشهر از جمله مناطق برخوردار در زمینه خدمات درمانی است.



وی با اشاره به راه اندازی پژوهشکده سلامت در این سازمان در سال گذشته گفت: این مرکز شامل سه واحد تحقیقات سلامت است که با بررسی مسائل مرتبط با کار، و حل و ارائه راهکار در این زمینه می پردازد.



کیان ادامه داد: این مرکز دارای شعبات مختلف بوده و سعی ما بر آن است که شعبه ای را در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دایر کنیم تا با بررسی مسائل زیست محیطی و شغلی جهت رفع آنها اقدام کند.