نقش و جایگاه ولایت فقیه در جامعه به صورت کامل تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی شامگاه شنبه در آئین گرامیداشت پنج تن از شهدای ترور با "اولین یادواره شهدای نفاق" در محل مسجد حسینیه اعظم شهر زنجان با بیان اینکه در صورت تبیین صحیح و جامع از ولایت فقیه در جامعه شاهد توسعه و پیشرفت جامعه در بخش های مختلف خواهیم بود، افزود: متاسفانه نسل امروز به اندازه کافی و مطلوب با جایگاه و نقش ولایت فقیه در جامعه آشنا نیست.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در برخی کشورهای عربی منطقه، خیزش این ملت ها را در الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران دانست و ادامه داد: آنچه امروز شاهد آن هستیم خیزش عظیم ملت های منطقه است که در سایه الگوگیری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام عابدینی، جهان امروز را نیازمند آشنایی و تبیین جایگاه ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: ملت های جهان مشتاق آشنایی با اندیشه ها و جایگاه ولایت فقه هستند که متاسفانه تا به امروز به آن صورت که لازم است تلاش نشده است.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه امام خمینی(ره)قزوین، هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان و منافقین را مورد تاکید قرار داد و گفت: منافقین در حال حاضر به شکل های مختلف با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دشمنی می کنند.

حجت الاسلام عابدینی با بیان اینکه جریان نفاق در طی 32 سال عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شکل های مختلف علیه اسلام و نظام اسلامی تلاش کرده است، همسویی این جریان را با دولتهای غربی و رژیم صهیونیستی را یادآور شد و افزود: آنچه جریان نفاق به دنبال آن بود ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست های دولت های غربی بود.

وی بحران آفرینی را از مهم ترین توطئه های جریان نفاق علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد بحرانها و حربه های مختلف علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از برنامه های مهم منافقین در راستای ضربه زدن به نظام بوده است.

حجت الاسلام عابدینی با تاکید بر اینکه پرداختن و توجه به منافقین ریز و درشت باید همواره مورد توجه باشد افزود: نباید توجه به مناقین درشت ما را از منافقین ریز و بالعکس غافل نگه دارد و این امر باید همواره مورد توجه باشد که منافقین همه در راستای اهداف شوم خود در ضربه زدن به نظام اسلامی ایران هستند.

وی، ادعای مخالفت با غرب و آمریکا و جریان امپریالیسم را از مهمترین شعارهای کسانی دانست که قبل از انقلاب خود را در تضاد با سیاست های رژیم شاه و در راستای جریان نهضت عظیم ملت ایران می دانستند افزود: متاسفانه کسانی که ادعای دشمنی با آمریکا داشتند امروز جیره خوار این دولت استکباری هستند.

حجت الاسلام عابدینی، با اشاره به برخی خصوصیات منافقین از نظر قرآن، خود بزرگ بینی و عدم توجه به مردم را از خصوصیات منافقین عنوان کرد و گفت: "مهاجرانی" که در داخل ایران و در مقابل ملت ایران با تکبر و غرور رفتار می کرد امروز در خدمت آمریکا شده و در برابر آنان تعظیم می کند.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین، دشمنی و ناراحتی منافقین را از پیشرفت ملت ایران در بخش های مختلف را یادآور شد و گفت: منافقین با توطئه های فراوان در راستای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و از پیشرفت و ترقی ملت ایران وحشت داشتند.

حجت الاسلام عابدینی با اشاره به کار رفتن لفلظ و کلمه "محارب" در قرآن در خصوص منافقین افزود: گروهک رجوی امروز با جنایات و توطئه های فراوانی که انجام داده است، محارب است.