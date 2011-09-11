زندگی شهید 17 ساله قیام 17 شهریور داستان شد

راضیه تجار که به تازگی کتابی درباره زندگی و مبارزات شهید محبوبه دانش آشتیانی تدوین کرده است دراینباره به خبرنگار مهر گفت: محبوبه دانش که در روز قیام 17 شهریور ماه به شهادت رسیده است، دختری آگاه و انقلابی بوده که در خانوادهای که سبقه مبارزاتی داشته است بزرگ شده بود.
وی ادامه داد: او با اینکه 17 سال بیشتر نداشت به طور هدفمند فعالیت سیاسی را دنبال میکرد؛ به طوری که از مدتی پیش تحت تعقیب ساواک بود و شهادت او به عنوان یکی از حاضران در قیام 17 شهریور از این لحاظ اهمیت دارد که او را از قبل شناسایی کرده و هدفمند مورد اصابت گلوله قرار دادند.
نویسنده مجموعه داستان «بندهای روشنایی» با اشاره به اینکه وقتی اطلاعاتی اولیه درباره شهید محبوبه دانش به دست آورد، علاقهمندیاش برای تدوین این کتاب افزون شد، بیان کرد: شیوه تدوین کتاب گفتگو با اعضای خانواده و دوستان و آشنایان این شهید بود که این صحبتها مستنداتی از زندگی وی را در اختیارم قرار داد و در شکلگیری زوایای داستانی هم عنصر تخیل دخیل بوده است.
تجار در پایان اشاره کرد: وقتی قرار است یک داستان بر اساس زندگی شخصی واقعی نوشته شود، مولف ناگزیر است بخشهایی را بر اساس تخیل پیش رود؛ ولی این بدین معنا نیست که چارچوب اصلی زندگی فرد با تخیل آمیخته شود و عنصر تخیل در حواشی به کار میآید.
این زندگینامه داستانی با هدف آشنایی نوجوانان با شخصیتها و قهرمانان انقلاب اسلامی نوشته میشود و قرار است سوره مهر آن را منتشر کند.
محبوبه دانش آشتیانی در خانوادهای مذهبی در سال 1340 در تهران متولد میشود و همزمان با تحصیل، به مبارزه علیه رژیم شاه میپردازد و با برادر و خواهران خویش در تظاهرات حضور مییابد تا اینکه سرانجام همزمان با قیام مردم در 17 شهریور 57 او که همراه با خانواده خود در تظاهرات شرکت کرده بود، در میدان شهدا ( ژاله) توسط مزدوران رژیم از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار میگیرد و به شهادت میرسد. همچنین پدر و نامزد او نیز بعدها به شهادت میرسند.
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