به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا شنبه‌شب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های برزیل و روسیه با برتری مقابل حریفان خود به دیدار فینال این رقابت‌ها راه یافتند.

نتایج دیدارهای این مرحله به شرح زیر است:

* روسیه 7 - السالوادور 3

گل‌ها: ایگور شایکوف (2 گل)، دیمیتری شیشین، الیا لئونوف، الکسی ماکاروف، اگور ارمف و یوری گورچینسکی برای روسیه و فرانک ولاسکوئز(2 گل) و آگوستین رویز برای السالوادور

* برزیل 4 - پرتغال یک

گل‌ها: سیدنی (2 گل)، بتینو و برونو برای برزیل و الان برای پرتغال

- ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا امروز یکشنبه 20 شهریورماه طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

دیدار رده‌بندی:

* السالوادور - پرتغال

دیدار فینال:

* برزیل - روسیه

در دوره‌های گذشته این مسابقات، تیم فوتبال ساحلی فرانسه در سال 2005 توانست عنوان قهرمان را کسب کند اما در سال‌های 2006، 2007، 2008 و 2009 برزیلی‌ها عنوان قهرمانی را بدست آوردند.

بر این اساس زرد‌پوشان آمریکای جنوبی در مسابقه امشب در اندیشه کسب پنجمین قهرمانی متوالی در جام جهانی فوتبال ساحلی هستند و تیم روسیه قصد دارد نخستین قهرمانی‌اش در این رقابت‌ها را بدست آورد.