  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۱

جام ‌جهانی‌ ساحلی - ایتالیا/

برزیل و روسیه فینالیست شدند/ زرد‌پوشان در آستانه پنجمین قهرمانی متوالی

برزیل و روسیه فینالیست شدند/ زرد‌پوشان در آستانه پنجمین قهرمانی متوالی

ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا با راهیابی تیم‌های برزیل و روسیه به دیدار نهایی این رقابت‌ها پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا شنبه‌شب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های برزیل و روسیه با برتری مقابل حریفان خود به دیدار فینال این رقابت‌ها راه یافتند.

نتایج دیدارهای این مرحله به شرح زیر است:
* روسیه 7 - السالوادور 3
گل‌ها: ایگور شایکوف (2 گل)، دیمیتری شیشین، الیا لئونوف، الکسی ماکاروف، اگور ارمف و یوری گورچینسکی برای روسیه و فرانک ولاسکوئز(2 گل) و آگوستین رویز برای السالوادور

* برزیل 4 - پرتغال یک
گل‌ها: سیدنی (2 گل)، بتینو و برونو برای برزیل و الان برای پرتغال

- ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا امروز یکشنبه 20 شهریورماه طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
دیدار رده‌بندی:
* السالوادور - پرتغال
دیدار فینال:
* برزیل - روسیه

در دوره‌های گذشته این مسابقات، تیم فوتبال ساحلی فرانسه در سال 2005 توانست عنوان قهرمان را کسب کند اما در سال‌های 2006، 2007، 2008 و 2009 برزیلی‌ها عنوان قهرمانی را بدست آوردند.

بر این اساس زرد‌پوشان آمریکای جنوبی در مسابقه امشب در اندیشه کسب پنجمین قهرمانی متوالی در جام جهانی فوتبال ساحلی هستند و تیم روسیه قصد دارد نخستین قهرمانی‌اش در این رقابت‌ها را بدست آورد.

کد مطلب 1404299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها