به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا شنبهشب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که طی آن تیمهای برزیل و روسیه با برتری مقابل حریفان خود به دیدار فینال این رقابتها راه یافتند.
نتایج دیدارهای این مرحله به شرح زیر است:
* روسیه 7 - السالوادور 3
گلها: ایگور شایکوف (2 گل)، دیمیتری شیشین، الیا لئونوف، الکسی ماکاروف، اگور ارمف و یوری گورچینسکی برای روسیه و فرانک ولاسکوئز(2 گل) و آگوستین رویز برای السالوادور
* برزیل 4 - پرتغال یک
گلها: سیدنی (2 گل)، بتینو و برونو برای برزیل و الان برای پرتغال
- ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2011 ایتالیا امروز یکشنبه 20 شهریورماه طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
دیدار ردهبندی:
* السالوادور - پرتغال
دیدار فینال:
* برزیل - روسیه
در دورههای گذشته این مسابقات، تیم فوتبال ساحلی فرانسه در سال 2005 توانست عنوان قهرمان را کسب کند اما در سالهای 2006، 2007، 2008 و 2009 برزیلیها عنوان قهرمانی را بدست آوردند.
بر این اساس زردپوشان آمریکای جنوبی در مسابقه امشب در اندیشه کسب پنجمین قهرمانی متوالی در جام جهانی فوتبال ساحلی هستند و تیم روسیه قصد دارد نخستین قهرمانیاش در این رقابتها را بدست آورد.
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