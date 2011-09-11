34 هزار واحد مسکن مهر در کردستان در دست ساخت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 34 هزار و 900 واحد مسکن مهر در سطح استان در دست اجراست که این پروژه های باعث ایجاد فرصت های شغلی بسیار خوبی در کردستان شده اند.

وی ادامه داد: اجرای بیش از سه هزار و 461 پروژه مسکن مهر در قالب تعاونی های مختلف باعث شده است که تمامی کارگران و فعالان حوزه ساختمان زمینه اشتغال داشته باشند که بدون شک آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه اشتغال استان خیلی کمتر از میزان واقعی اشتغال ایجاد شده در این بخش است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان کرد: علاوه بر اجرای طرح های مسکن مهر در استان، مسکن و شهرسازی پروژه های دیگری نیز در حوزه های اموزشی، بهداشتی، فرهنگی، درمانی و ورزشی در دست اجرا دارد که در این حوزه نیز فرصت های خوبی برای اشتغال ایجاد شده است.

رسولی با اشاره به تاثیر مثبت اجرای پروژه های مسکن مهر در راستای ایجاد اشتغال در استان کردستان عنوان کرد: بدون شک وضعیت کنونی استان برای ایجاد مسکن بسیار خوب و قابل قبول است و انتظار می رود که با حمایت های هر چه بهتر مسئولان استان به ویژه بانک های عامل این وضعیت همچنان تقویت شود.

در این جلسه مدیرکل تعاون، کار و رافاه اجتماعی استان کردستان گزارشی از آخرین وضعیت ایجاد اشتغال در استان را ارائه و در ادامه استاندار کردستان خواستار تلاش بیشتری مسئولان برای تقویت و توسعه سرمایه گذاری در این استان شد.