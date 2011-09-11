دریا و میرعلی قربانیان تازه کودک آزاری/ پدر سنگدل در انتظار حکم دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، چهره کبود دو کودک در برابر هر نگاه بغض آلود پدر رنگ می بازد، نگاه دلهره انگیزی که حتی فضای بیمارستان را هم برای این کودکان نا امن ساخته است.

ترس، توان نفس کشیدن را از آنها گرفته، دریا دخترک 10 ساله ای که خون مردگی دور چشمانش بیش از کبودی چهره اش جلب توجه می کند. جای مشت و لگد، صورت کوچکش را پوشانده، می توان ترسی که گاه به گاه جسم ضعیف دریا و برادر کوچکش را به لزره می اندازد را خوب احساس کرد و دردی که حتی از پارگی زخم و کبودی مشت و لگدهای به جا مانده را برایشان دردناکتر می کند.

"ببخشید بابا ببخشید بابا" جملاتی ملتمسانه که با بغض به جا مانده در گلویشان، پس از سوال پزشک معالج، در اتاق طنین انداز می شود و نشان از ترس کودکان در دوباره تنبیه شدن می دهد. ترسی که باید کابوس آن را هر لحظه از سوی پدرشان احساس کنند.

دریا و میرعلی قربانیان تازه کودک آزاری، ساعت پنج صبح شانزدهمین روز مرداد ماه توسط پدرشان به بیمارستان کودکان برده می شوند و پدر که وحشت از آن داشت که فرزندانش را به دلیل ضرب و شتم بگیرند، تصادف را عامل کبودیهای روی اندام آنها عنوان می کند.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد وضعیت کودکان به خبرنگار مهر اعلام کرد: پس از مراجعه کودکان و مشخص نبودن اینکه آیا کودکان دچار خون ریزی داخلی شده اند به بیمارستان شهید محمدی اعزام می شوند و در آنجا مسئولان بیمارستان با مرکز اورژانس بهزیستی تماس می گیرند تا مراحل قانونی برای حفظ سلامت کودکان انجام شود.

پس از تشکیل پرونده و ارجاع به دستگاه قضا کودکان از پدر گرفته و به مرکز نگهداری کودکان بهزیستی جهت مراقبت منتقل می شوند و پدر هم طی حکم موقت راهی زندان می شود، اینها گفته توسط مسئولان بهزیستی است.

علی علیا رئیس دادگستری استان هرمزگان همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده کودک آزاری اخیر در بندرعباس به خبرنگار مهر عنوان کرد: پس از تشکیل این پرونده در دادسرای بندرعباس به لحاظ اهمیت موضوع، به دستور دادستان استان پرونده سریعا در جریان رسیدگی قرار گرفت.

وی در تشریح این پرونده بیان کرد: متاسفانه والدین دو کودک معتاد بوده اند و مادر خانواده 38 روز گذشته به دلیل اختلاف با شوهر خود خانه را ترک کرده بود و دو کودک در اختیار پدر قرار داشتند.

وی افزود: پدر در ابتدا دختربچه 10 ساله خود (دریا) را مورد ضرب و شتم قرار داده و به دلیل وضع وخیم کودک او را به بیمارستان منتقل می کند و در پاسخ پزشکان تصادف را بهانه قرار می دهد و به دلیل تناقض گوییها پزشکان مشکوک و بهزیستی را از این حادثه باخبر می کنند.

علیا اظهارداشت: این پرونده سیر قانونی خود را طی می کند و پدر دریا و میرعلی در زندان بندرعباس به سر می برد و کودکان پس از احراز هویت و صلاحیت نگهداری مادر کودکان و مادر بزرگ، دریا و میرعلی به مادر آنها به عنوان قیم موقت داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی مصر به برخورد با اینگونه موارد است، بیان داشت: دستگاه قضا برای حفظ کودکان در چارچوب قوانین تصمیمات محکمی را اتخاذ خواهد کرد.

وی بیان داشت: بر اساس شواهد و نظریه های پزشکی و روانشناختی بهزیستی و آثار ضرب و شتم بر روی اندام دو کودک و قانون 614 مجازاتهای اسلامی حکم دیه و مجازات صادر خواهد شد.

در سوی دگیر فیضی معاون امور اجتماعی بهزیستی هرمزگان در خصوص پرونده های کودک آزاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کودک آزاری از جمله آسیبهای اجتماعی است که به دلیل گستردگی عوامل موثر، تاثیرات عمیق بر رشد و شخصیت کودک و خانواده وی دارد و حد آن از محروم ساختن کودک از غذا و لباس، سرپناه و محبت پدر و مادر تا مواردی که در آن کودکان از نظر جسمی، جنسی که توسط یک فرد دیگر مورد آزار قرار گیرند، گسترده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی هرمزگان گفت: براساس آمار سه ماهه بهزیستی هرمزگان از تعداد کل تماسهای خط تلفن اورژانس اجتماعی123تعداد 8.2 درصد تماسها از نوع کودک آزاری گزارش شده که از این تعداد 5.4 درصد کودکان دختر زیر 18سال هستند.

معاون امور اجتماعی با بیان به اینکه اعتیاد والدین یکی از موارد موثر در ایجاد پدیده کودک آزاری است، در خصوص کودک آزاری اخیر در بندرعباس گفت: پدر دو کودک به دلیل اعتیاد به مصرف شیشه و کراک تعادل روانی نداشته و مادر با وجود مشکلات موجود در خانواده متارکه و به استان محل تولد آذربایجان شرقی عزیمت کرده بود و فرزندان نزد پدر زندگی می کردند.

وی عنوان کرد: پدر برای دریافت شماره تماس جدید مادر کودکان را مورد آزار قرار داده و با انواع وسایل از جمله جاروبرقی کودکان را مورد ضرب و شتم قرار داده و پدر به دلیل شکستگی و کبودی صورت و چشم و سایر قسمتهای بدن کودکان آنها را به بیمارستان می برد.

علی علیا رئیس کل دادگستری هرمزگان راه حل موثر برای کاهش اینگونه پدیده ها را حضور تمامی مجریان قانونی در کشور اعم از قوه مجریه و قوه قضائیه بیان کرد و اظهارداشت: مجریان قانون در کشور باید تمامی پیش زمینه ها و عواملی که موجب اینگونه حوادث می شود را حل کنند.

وی با بیان اینکه اگر این پدر معتاد نبود قطعا این کودکان مورد آزار قرار نمی گرفتند، بیان داشت: دستگاه قضایی به عنوان یکی از متولیان اجرای قانون در کشور طی سالهای اخیر با صدور احکام سنگین برای قاچاقچیان مواد مخدر سعی در کاهش ورود و مصرف آن در کشور داشته است.

ثبت شش هزار گزارش کودک آزاری در اورژانس کشور

عضو گروه حقوقی هیئت علمی دانشگاه مفید قم گفت: سال گذشته 144هزار تماس با مرکز فوریتهای پزشکی گرفته شده که از این تعداد شش هزار مورد گزارش کودک آزاری بود، آمار رسمی این کودک آزاری ها کمتر اعلام می شود اما در آخرین آماری که در این زمینه منتشر شده آمده است که 66 درصد کودک آزاری ها از سوی مردان اعمال می شود و دختران بیش از پسران در معرض کودک آزاری قرار می گیرند. همچنین 25 درصد کودک آزاریها در خانواده های طلاق اتفاق می افتد.

در آخرین مطالعه وزارت بهداشت ایران در خصوص کودک آزاری که با حمایت یونیسف انجام گرفته نشان می دهد که 31 درصد کودکان یک تا پنج سال، 20 درصد افراد شش تا 11سال و 9 درصد افراد 12تا 18 سال مورد آزار جسمی قرار گرفته اند.

نباید فراموش کرد فریادهای ملتمسانه کودکانی مانند هانیه، نیما، باربد، حدیثه، دریا و میرعلی که قربانی بی توجهی و خشم والدین خود شده اند، زنگ خطری برای مسئولان کشور است تا با این پدیده به شکل مناسبی برخورد کنند.