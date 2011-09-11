به گزارش خبرنگار مهر، حدود 10 روزنامه سراسری نیز در استان یزد فعالیت می کنند که اغلب فعالیت این روزنامه ها در حوزه آگهی و انتشار ویژه نامه ها خلاصه می شود.

روزنامه پیمان یزد تنها روزنامه محلی استان است و ندای یزد، یزد امروز، ملک، میبد نوین، گلبانگ کویر و ... تعدادی از هفته نامه های فعال این استان هستند.

یزد یکی از پیشتازان عرصه رسانه از دیرباز بوده است به نحوی که اولین نشریه استان بیش از 100 سال پیش با عنوان "سفینه النجاة" توسط سیدمحمد صادق سفینه النجاة به چاپ رسید.

در طول سالهای 1331 تا 1333 نیز در استان یزد دو انجمن روزنامه نگاری در این استان فعال بوده که نامهای "انجمن روزنامه نگاران دموکرات" و "انجمن روزنامه نگاران متعهد" را برای خود برگزیده بودند و در آن سالها 59 نشریه منتشر می کردند.

در طول سالهای 1331 تا 1333 دو انجمن روزنامه نگاری در یزد فعال بود که در آن زمان 59 نشریه در یزد توسط این انجمنها منتشر می شد

هفته نامه ملک نیز به عنوان قدیمی ترین نشریه استان یزد از همان سالها متولد شد و تنها نشریه ای است که بعد از انقلاب نیز به فعالیت خود ادامه داد و اکنون نیز چاپ و نشر آن همچنان ادامه دارد و فعالیت آن از مرز 60 سال گذشته است.

از دیگر افتخارات روزنامه نگاری یزد نیز می توان به حضور نویسندگان و خبرنگارانی همچون فرخی یزدی و سید ضیاء‌الدین در این استان اشاره کرد.

اما این روزها همه این افتخارات در حالی در ویترین فرهنگ یزد خاک می خورد که نشریات محلی یکی پس از دیگری از گود رقابت خارج می شوند و تغییر شرایط سبب شده تا توان اداره آنها بدون پشتوانه مالی امکانپذیر نباشد.

نشریات محلی علاوه بر اینکه رقابتی با هم سلکان خود دارند، گاهی به رقابت با نشریات سراسری نیز می پردازند اما عدم وجود پشتوانه های قوی اغلب آنها را در این رقابت ناعادلانه مغلوب می کند.



آگهی تنها م نبع درآمد نشریات محلی یزد است که تعرفه آن هشت سال است تغییر نکرده اما در طول این مدت هزینه های نشر روزنامه 500 برابر شده است مدیرمسئول روزنامه پیمان یزد

مدیرمسئول تنها روزنامه محلی یزد در مورد مسائل و مشکلات چاپ و انتشار نشریه در استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها پشتوانه مالی نشریات محلی، آگهی ها هستند اما تعرفه آگهی ها هشت سالی است که تغییر نکرده در حالی که هزینه ها 400 تا 500 برابر افزایش یافته است.

مسعود ارکان با اشاره به وجود مشکلات تهیه کاغذ عنوان کرد: کاغذ از بندرعباس به تهران می رود و از مسیر یزد عبور می کند اما باید کاغذ را از تهران تهیه کنیم و این امر هزینه های بسیاری را در هر شماره تحمیل می کند.

وی همچنین بیان داشت: نشریات محلی به دلیل پایین بودن تیراژ قادر به رقابت با روزنامه های سراسری نیستند و این امر سبب شده برخی نشریات محلی در استان کم فروغ باشند.

ارکان همچنین با اشاره به مشکلات فروش و عرضه نشریات محلی یزد ادامه داد: برای فروش و عرضه نشریات چند سال است که از شورای شهر درخواست کیوسک مطبوعاتی کرده ایم اما اقدامی صورت نگرفته است.

کیوسکها نشریات محلی را خریداری نمی کنند

وی ادامه داد: کیوسکها بر اساس روالی که از سالها پیش در این استان حاکم شده، نشریات محلی را رایگان می گیرند و به فروش می رسانند و مبلغی از این بابت به نشریات پرداخت نمی کنند بر همین اساس به هیچ وجه بر روی فروش نشریه حساب نمی شود زیرا مبالغ آن حتی در طول سال نیز بسیار ناچیز است و تنها رقمی از سوی برخی ادارات بابت اشتراک به این روزنامه پرداخت می شود و پول حاصل از فروش آن در دکه های بسیار محدود یزد نصیب کیوسک داران می شود.

ارکان تصریح کرد: برخی از مشترکان که بخش عمده ای از آنها را ادارات تشکیل می دهند نیز هنوز مبلغ اشتراک نشریات را پرداخت نکرده اند.



عدم توان مالی سبب شده امکان استفاده از نیر وهای حرفه ای و کارآزموده در بخش خبر، صفحه بندی و ... میسر نباشد و این امر کیفیت مطبوعات یزد را کاهش داده است مسعود ارکان

وی عدم وجود نیروهای حرفه ای و کارآزموده در انتشار نشریات محلی را نیز سبب افت کیفیت مطالب روزنامه و هفته نامه ها عنوان کرد و افزود: به علت مشکلات مالی نمی توانیم نیروی کارآمد، ماهر و حرفه ای به کار بگیریم.

ارکان تاکید کرد: این امر سبب کاهش کیفیت مطالب، اخبار، صفحه بندی و حتی آگهی ها شده است.

این مشکلات کم و بیش گریبانگیر همه نشریات استان یزد است و مدیران مسئول هفته نامه ها اغلب از این مشکلات گلایه دارند.

علاوه بر همه این مشکلات، متاسفانه استان یزد به لحاظ مطالعه روزنامه کمترین سرانه را در کشور دارند و مردم یزد نسبت به خرید و مطالعه روزنامه اقبال و تمایلی نشان نمی دهند.

یزد کمتر از انگشتان یک دست کیوسک مطبوعاتی دارد/ یزد آخرین استان در سرانه مطالعه مطبوعات

این امر با کمبود تعداد کیوسکها در یزد ارتباط مستقیمی دارد زیرا تعداد کیوسکهای مطبوعاتی در این استان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.

البته در ارتباط دو سویه مشخص نیست که بلاخره نبود کیوسکها و عدم عرضه روزنامه های مختلف همانند سایر استانها در مردم برای خرید روزنامه رغبت ایجاد نمی کند یا عدم استقبال مردم سبب شده تا کیوسکها بی رونق باشند و اقدامی برای توسعه آنها صورت نگیرد اما آنچه مسلم است، کیوسکهای فعلی نیز بیشتر به خرید سیگار و تنقلات مبادرت می کنند تا فروش روزنامه و مجله.

عدم حمایتهای مالی از روزنامه و نشریات محلی یزد بارها و بارها در جلسات متعدد با استاندار و مدیرکل ارشاد یزد مطرح شده اما ارشاد که تاکنون عکس العمل خاصی در این زمینه از خود نشان نداده و استاندار نیز این حمایت را به گود ارشاد انداخته است.

البته از آنجا که فعالیت رسانه ها، فعالیت فرهنگی محسوب می شود، حمایت از آنها باید در قالب بودجه های فرهنگی تعریف شود اما تاکنون این مهم رخ نداده و رسانه های یزد همچنان چشم انتظار حمایت مالی هستند.

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گزارش: نیره شفیعی پور