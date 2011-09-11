پژمان علیپور با بیان این که از دی ماه سال گذشته مراحل تحقیق، نگارش و طراحی شخصیت‌های این مجموعه به مدت شش ماه صورت گرفته است، به خبرنگار مهر گفت: تولید مجموعه انیمیشن "اینجوریه دو" از اواخر خردادماه آغاز شده است و تا پایان آذرماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.

وی با اشاره به بخش‌هایی از داستان این مجموعه بیان داشت: در تمامی قسمت‌ها شیوه‌های اصلاح الگوی مصرف توسط دختری در مکان‌های مختلف همچون منزل، مدرسه، رستوارن، اداره‌ها و .... به تصویر کشیده می‌شود. این انیمیشن به سفارش صدا و سیمای مرکز مهاباد تهیه می‌شود.

این تهیه‌کننده افزود: برای جذابیت بیشتر در این مجموعه سعی شده ابتدا شیوه‌های غلط و سپس روش‌های صحیح اصلاح الگوی مصرف ارائه شود.

علیپور با بیان این که انیمیشن "اینجوریه دو" با استفاده از تکنیک کات اوت کامپیوتری تولید می‌شود، تصریح کرد: برای ایجاد جذابیت‌های بصری در این مجموعه فضای کودکانه که تلفیقی از لباس‌های کردی و بومی است در نظر گرفته شده است.

برخی از عوامل تولید انیمیشن "اینجوریه دو" عبارتند از ناظر کیفی: یوسف صدیق، نویسندگان: پژمان علیپور، لیلا خلیل‌زاده، انیماتورها: سیامندر شیریان، کانبی مجیدی، طراح فضا و بکراند: نسرین نویدی‌نیا.