اپیزود "همسایه حرم" ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان "همسایه حرم" در مشهد میگذرد و ماجرای رابطه دوستانه یک کودک با پیرزن همسایه است. این اپیزود 25 دقیقهای قرار بود به همراه دو داستان دیگر در ماه رمضان روی آنتن برود اما دیگر اپیزودها هنوز آماده پخش نشدهاند. "همسایه حرم" بخشی از یک مجموعه است که هنوز نام آن مشخص نشده است.
علی کاکایی، پروین ملکی، علیرضا اولیا و آرزو ابیزاده بازیگران این فیلم هستند و عوامل آن عبارتند از تهیهکننده علی کویج، کارگردان: عبدالستار کاکایی، تصویربردار: شهرام نجاریان، تدوین: الیکا رضایی، نویسنده: سمیه تاجیک.
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