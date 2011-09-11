تأسیس صندوق قرض الحسنه دانشجویی در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی در حاشیه نشست معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور از تأسیس صندوق قرض الحسنه دانشجویی با سرمایه دانشجویان در سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به ویژگیهای سال تحصیلی جدید، حضور مسئولان کشوری در دانشگاهها و گفتگوی آنها با استادان و دانشجویان را که موجب افزایش نشاط اجتماعی و سیاسی دانشگاهیان می شود، به عنوان موضوع مهم در سال جدید تحصیلی عنوان کرد.

وی داشتن ظرفیت عظیم استادان دانشگاهی را یک فرصت در دانشگاهها عنوان کرد و افزود: اولویت سال تحصیلی جدید را تقویت پیوند استاد و دانشجو در زمینه های مختلف قرار دادیم و شورای فرهنگی دانشگاهها و معاونین فرهنگی موظف هستند برنامه های فرهنگی خود را بر این اساس تنظیم و اجرا کنند.

خواجه سروی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، استادان دانشگاهی موظف هستند کرسیهای آزاداندیشی را بیش از پیش رونق دهند، به ارتقا کمی و کیفی آن کمک کنند و در تشکیل حلقه های علمی و معرفتی به کمک دانشجویان آمده و در این زمینه پیشگام باشند.