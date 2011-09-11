به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حمیدی با بیان اینکه این دوره از مسابقات همه ساله در کشور برگزار می‌شود، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره فراهم آوری بسترهای مناسب برای شکوفایی استعداد‌ها و ایجاد رقابت سالم و تشویق و ترغیب هنرآموزان و هنرجویان رشته‌های هنری، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است.



وی افزود: این جشنواره در سال جاری در رشته‌های گرافیک، نقاشی، نقشه کشی معماری، صنایع دستی، طراحی، عکاسی و چاپ دستی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود دانش آموزان قمی همچون گذشته با آمادگی کامل در این دوره شرکت نمایند.



حمیدی در زمینه چگونگی شرکت و یا ثبت نام هنر آموزان و هنرجویان در این جشنواره اظهار داشت: هنرجویان و هنرآموزان رشته‌های هنری هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش می‌توانند در رشته‌ها و زمینه‌هایی که هر سال با توجه به شرایط و سیاستگزاری‌ آموزشی تعیین می‌شوند، با ارائه آثار برگزیده‌ خود شرکت کنند.



وی با اعلام آمادگی کامل اداره فنی و حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش استان و مراکز تابعه برای پاسخگویی در مورد مذکور، از راه اندازی هنرستان ملک لو و ایجاد رشته‌های جدید نصب آسانسور و تعمیر تلفن‌های ثابت و همراه، ایجاد و راه اندازی هنرستان فنی و حرفه‌ای برقعی با رشته‌های کامپیو‌تر، کودکیاری، مدیریت خانواده، راه اندازی هنرستان دارالفنون با رشته‌های حسابداری، گرافیک، صنایع شیمیایی و کامپیو‌تر خبر داد.



رئیس اداره فنی و حرفه‌ای و کار دانش آموزش و پرورش استان قم یادآور شد: ایجاد این هنرستان‌ها در ادامه سیاست آموزشی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مهارت آموزی هنرآموزان و توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای و کار دانش است.

هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش قم روزهای پنج شنبه تعطیل است



وی در پایان با بیان اینکه ساعات هفتگی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافت است، گفت: تمامی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش روزهای پنج شنبه هر هفته تعطیل خواهند بود و هنرآموزان می‌توانند از این فرصت برای تکرار و تمرین دروس خود استفاده کنند.