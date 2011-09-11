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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

اعتراض ها در یونان به خشونت کشیده شد/ 95 نفر بازداشت شدند

اعتراض ها در یونان به خشونت کشیده شد/ 95 نفر بازداشت شدند

تظاهرات دهها هزار یونانی در اعتراض به سیاست های ریاضت طلبانه دولت در شهر "تسالونیکی" در شمال این کشور به درگیری با پلیس و بازداشت 95 نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پیش از سخنرانی " جرج پاپاندرئو" نخست وزیر یونان درباره سیاست اقتصادی این کشور، دهها هزار یونانی عصر روز شنبه در اعتراض به سیاستهای ریاضت طلبانه دولت تظاهراتی را در شهر "تسالونیکی" در شمال این کشور برگزار کردند اما این اعتراضات پس از مدتی به درگیری با پلیس ضد شورش انجامید.

درحالیکه پلیس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان به گاز اشک آور متوسل کرد، جوانان و برخی از اعضای اتحادیه های مهم کارگری دولتی و خصوصی به سوی پلیس سنگ پرتاب می کردند.

10 هزار پلیس عصر روز شنبه برای سرکوب معترضین در شهر تسالونیکی مستقر شده بودند و اگرچه هیچ فردی در جریان تظاهرات ضد دولتی زخمی نشد اما پلیس از بازداشت 95 نفر خبر داده است.

سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصابها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است. اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی، از جمله شروط اتحادیه اروپا و سازمان‌های پولی بین‌المللی برای پرداخت وام اضطراری به یونان است تا این کشور از ورشکستگی رهایی یابد.

کد مطلب 1404368

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