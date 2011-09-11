کادر فنی و نفرات تیم تکواندو دختران قم مشخص شد

فرشته کریمی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ادامه اعزام به رقابتهای تکواندو قهرمانی کشور که بر اساس تقویم فدراسیون تکواندو صورت میگیرد، اکنون تیم دختران رده سنی نونهالان قم در مسابقات قهرمانی کشور شرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: ترکیب تیم دختران تکواندوکار نوجوان قم را ۱۰ نفر از نفرات آماده این رشته تشکیل میدهند که زیر نظر کادر فنی مجرب و کار آزموده در مسابقات تکواندو قهرمانی رده سنی نونهالان دختر کشور شرکت خواهد کرد.
نایب رئیس هیئت تکواندو استان قم افزود: مسابقات تکواندو قهرمانی کشور در تمام ردههای سنی با توجه به حضور گسترده تمام استانهای صاحب این رشته ورزشی از سطح بسیار بالایی برخوردار است و امیدواریم که تیم اعزامی قم با دست پر از این مسابقات بازگردد.
وی در ادامه با اشاره به مشخص شدن کادر فنی و سرپرستی تیم اعزامی تکواندو بانوان قم به رقابتهای قهرمانی کشور رده سنی نونهالان اضافه کرد: در ترکیب این تیم زهرا بهمنی به عنوان سرمربی، معصومه نادری و فرزانه کریمی مهر به عنوان مربی تیم دختران نوجوان هیئت تکواندو قم را برابر حریفان همراهی و هدایت خواهند کرد.
کریمی مهر تصریح کرد: مطابق تقویم فدراسیون تکواندو و هماهنگی کامل و لازم با هیئت تکواندو استان قم، حضور در رقابتهای قهرمانی و لیگ ردههای سنی مختلف کشور را در اولویت برنامههای مهم خود قرار دادهایم تا انشاءالله توانمندی بانوان قمی در رشته جذاب تکواندو را بیش از پیش به نمایش بگذاریم.
وی ابراز داشت: این تیم مدتها زیرنظر مربیان خود مشغول تمرینات آماده سازی بوده است و طبیعی است که با آمادگی خوبی به مسابقات اعزام شود ضمن اینکه در بخش بانوان هیئت تلاش کردهایم تا در حد توانایی و امکان از تیم حمایت کرده و امکانات آن را فراهم کنیم.
ترکیب تیم اعزامی دختران تکواندوکار نونهال قم به مسابقات قهرمانی کشور:
وزن اول: فاطمه پرسون
وزن دوم: زهرا یزدی زادگان
وزن سوم: مینا مرادی گنجه
وزن چهارم: کبری عظیمی نیا
وزن پنجم: رقیه قائم پناه
وزن ششم: زهرا حیدری
وزن هفتم: فاطمه عرب پور
وزن هشتم: زینب یعقوبی
وزن نهم: مبینا جهان شاه قمی
وزن دهم: محدثه کلبی
سرمربی: زهرا بهمنی
مربی: معصومه نادری و فرزانه کریمی مهر
سرپرست: فرشته کریمی مهر
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت تکواندو استان قم از مشخص شدن ترکیب تیم دختران قم اعزامی به پیکارهای تکواندو قهرمانی کشور خبر داد.
فرشته کریمی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ادامه اعزام به رقابتهای تکواندو قهرمانی کشور که بر اساس تقویم فدراسیون تکواندو صورت میگیرد، اکنون تیم دختران رده سنی نونهالان قم در مسابقات قهرمانی کشور شرکت خواهد کرد.
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