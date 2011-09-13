مهلت شرکت در همایش مبانی نظری کتابداری تمدید شد

غلامرضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته نهادهای مشارکت‌کننده در برگزاری این همایش که در کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: در این جلسه تاریخ قطعی همایش ملی مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی مشخص شد و بر این اساس این همایش در 22 آبان ماه امسال در کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

به گفته وی نهادهای مشارکت کننده در برگزاری این همایش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و دانشگاه تهران هستند و همایش بین‌المللی آن نیز اردیبهشت ماه 1391 در تهران برگزار می‌شود.

دبیر علمی همایش «مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی» همچنین با اشاره به پایان مهلت اولیه دریافت مقالات گفت: با اینکه فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی نداشتیم، بیش از 100 چکیده مقاله به دبیرخانه رسید و با توجه به علاقه‌مندی متخصصان به شرکت در همایش، این مهلت تا 15 مهر تمدید شد.

برگزاری این همایش پس از بازنگری در محتوای دروس رشته کتابداری، مصوب شد و هدف از آن بررسی مبانی نظری و فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران است.

محورهای همایش مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی عبارتند از: هویت کتابداری و اطلاع رسانی، نظریه‌پردازی در کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابداری و اطلاع‌رسانی و فلسفه اطلاعات، کتابداری و اطلاع رسانی و کثرت گرایی روش شناختی، فرانظریه‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی، اخلاق اطلاعات، چالش‌های موجود در کتابداری و اطلاع‌رسانی، طبقه‌بندی علوم و کتابداری و اطلاع‌رسانی.