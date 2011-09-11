رقابت جدی "یه حبه قند" و "جدایی نادر" برای معرفی به اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 20 شهریورماه آخرین مهلت برای معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار است، طبق شنیده‌ها شورای انتخاب آثار میان دو فیلم "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی و "یه حبه قند" ساخته رضا میرکریمی بیشترین توافق را دارد و البته برخی منابع آگاه مدعی شدند شرایط به نفع فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" است.

امسال تعداد فیلم‌هایی که می‌توانستند در این شورا بررسی شوند نسبت به دوره‌های قبل بیشتر بود و این داوری و انتخاب را دشوار می‌کند، موفقیت‌های بین‌المللی "جدایی نادر از سیمین" و ارزش‌های سینمایی فیلم تحسین شده "یه حبه قند" از همان آغاز باعث می‌شد بیشترین رقابت برای معرفی شدن بین این دو فیلم باشد.

رای نهایی باید امروز مشخص شود، شورا هنوز نظرش را اعلام نکرده است اما طبق گفته سیداحمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 20 شهریورماه نماینده سینمای ایران در اسکار معرفی می‌شود.

معرفی "جدایی نادر از سیمین" به معنی نادیده گرفتن ارزش‌های سینمایی "یه حبه قند"، "اینجا بدون من" یا "آلزایمر" نیست، اما اسکار داستانی دیگر دارد.