نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد/ اسامی 37 دانشگاه برتر

به گزارش خبرنگار مهر، این رتبه بندی بر اساس چهار شاخص اصلی حجم، قابلیت مشاهده، فایل های غنی، اسکالر انجام گرفته است. شاخص حجم نشان دهنده تعداد صفحات بازیافت شده از موتورهای جستجو گوگل، یاهو و بینگ است.
نام برترین دانشگاهها
|ردیف
|رتبه جهانی
|نام دانشگاه
|شاخص اسکالر
|ردیف
|رتبه جهانی
|نام دانشگاه
|شاخص اسکالر
|1
|1037
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|134
|20
|7367
|دانشگاه علوم پزشکی لرستان
|7229
|2
|1295
|دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|917
|21
|7816
|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
|7229
|3
|1404
|دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|1240
|22
|7838
|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
|7229
|4
|1473
|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
|558
|23
|8158
|دانشگاه علوم پزشکی قم
|7229
|5
|1557
|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|768
|24
|8420
|دانشگاه علوم پزشکی سمنان
|4723
|6
|1739
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|1178
|25
|9030
|دانشگاه علوم پزشکی بابل
|7229
|7
|3473
|دانشگاه علوم پزشکی زنجان
|2209
|26
|9246
|دانشگاه علوم پزشکی مازندران
|6048
|8
|3784
|دانشگاه علوم پزشکی گلستان
|2047
|27
|9502
|دانشگاه علوم پزشکی ایلام
|7229
|9
|4394
|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
|2046
|28
|9523
|دانشگاه علوم پزشکی جهرم
|6048
|10
|4684
|دانشگاه علوم پزشکی اهواز
|2046
|29
|9853
|دانشگاه علوم پزشکی اراک
|6048
|11
|4730
|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
|7229
|30
|9941
|دانشگاه علوم پزشکی کردستان
|7229
|12
|5286
|دانشگاه علوم پزشکی کرمان
|6048
|31
|10017
|دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی
|7229
|13
|5430
|دانشگاه علوم پزشکی کاشان
|3034
|32
|10219
|دانشگاه علوم پزشکی گناباد
|7229
|14
|5594
|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
|4723
|33
|10896
|دانشکده علوم پزشکی فسا
|7229
|15
|5690
|دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله
|7229
|34
|10965
|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
|7229
|16
|5699
|دانشگاه علوم پزشکی همدان
|3229
|35
|11175
|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
|7229
|17
|6108
|دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
|6048
|36
|11315
|دانشگاه علوم پزشکی زابل
|7229
|18
|6239
|دانشگاه علوم پزشکی گیلان
|5505
|37
|11639
|دانشکده ایمنی سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
|4218
|19
|7087
|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
|6048
همچنین شاخص قابلیت مشاهده نشان دهنده، تعداد کل لینک های خارجی منحصر به فرد دریافت شده بر اساس سایت یاهو است. فایلهای غنی نیز نشان دهنده این است که بعد از ارزیابی فایلهای علمی و انتشاراتی مرتبط، حجم فرمت های متفاوت فایلها انتخاب می شود این اطلاعات بر اساس موتورهای جستجو گوگل، یاهو و بینگ استخراج می شود.
در نهایت شاخص اسکالر (Scholar) ترکیبی از موارد منتشر شده در بین سالهای 2006 تا 2010 در گوگل اسکالر و خروجی جهانی سالهای 2004 تا 2008 در سایت SIR Scimago سنجیده شده است.
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