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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد/ اسامی 37 دانشگاه برتر

نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد/ اسامی 37 دانشگاه برتر

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، رتبه بندی وبومتریک دانشگاههای علوم پزشکی را بر اساس رتبه جهانی آنها منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رتبه بندی بر اساس چهار شاخص اصلی حجم، قابلیت مشاهده، فایل های غنی، اسکالر انجام گرفته است. شاخص حجم نشان دهنده تعداد صفحات بازیافت شده از موتورهای جستجو گوگل، یاهو و بینگ است.

نام برترین دانشگاهها

ردیف رتبه جهانی نام دانشگاه شاخص اسکالر ردیف رتبه جهانی نام دانشگاه شاخص اسکالر
1 1037 دانشگاه علوم پزشکی تهران 134 20 7367 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 7229
2 1295 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 917 21 7816 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 7229
3 1404 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1240 22  7838 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  7229
4  1473 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  558 23  8158 دانشگاه علوم پزشکی قم  7229
5  1557 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  768 24  8420 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  4723
6  1739 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1178 25  9030 دانشگاه علوم پزشکی بابل  7229
7  3473 دانشگاه علوم پزشکی زنجان  2209 26  9246 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  6048
8  3784 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  2047 27  9502 دانشگاه علوم پزشکی ایلام  7229
9  4394 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  2046 28  9523 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  6048
10  4684 دانشگاه علوم پزشکی اهواز  2046 29  9853 دانشگاه علوم پزشکی اراک  6048
11  4730 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  7229 30  9941 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  7229
12  5286 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  6048 31  10017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی 7229 
13  5430 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  3034 32  10219 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  7229
14  5594 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  4723 33  10896 دانشکده علوم پزشکی فسا  7229
15  5690 دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله  7229 34  10965 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  7229
16 5699  دانشگاه علوم پزشکی همدان  3229 35  11175 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  7229
17  6108 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  6048 36  11315 دانشگاه علوم پزشکی زابل  7229
18  6239 دانشگاه علوم پزشکی گیلان 5505  37  11639 دانشکده ایمنی سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  4218
19  7087 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  6048        

همچنین شاخص قابلیت مشاهده نشان دهنده، تعداد کل لینک های خارجی منحصر به فرد دریافت شده بر اساس سایت یاهو است. فایلهای غنی نیز نشان دهنده این است که بعد از ارزیابی فایلهای علمی و انتشاراتی مرتبط، حجم فرمت های متفاوت فایلها انتخاب می شود این اطلاعات بر اساس موتورهای جستجو گوگل، یاهو و بینگ استخراج می شود. 

در نهایت شاخص اسکالر (Scholar) ترکیبی از موارد منتشر شده در بین سالهای 2006 تا 2010 در گوگل اسکالر و خروجی جهانی سالهای 2004 تا 2008 در سایت SIR Scimago سنجیده شده است. 

کد مطلب 1404393

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