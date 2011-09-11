نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد/ اسامی 37 دانشگاه برتر

به گزارش خبرنگار مهر، این رتبه بندی بر اساس چهار شاخص اصلی حجم، قابلیت مشاهده، فایل های غنی، اسکالر انجام گرفته است. شاخص حجم نشان دهنده تعداد صفحات بازیافت شده از موتورهای جستجو گوگل، یاهو و بینگ است.

نام برترین دانشگاهها

ردیف رتبه جهانی نام دانشگاه شاخص اسکالر ردیف رتبه جهانی نام دانشگاه شاخص اسکالر 1 1037 دانشگاه علوم پزشکی تهران 134 20 7367 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 7229 2 1295 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 917 21 7816 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 7229 3 1404 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1240 22 7838 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 7229 4 1473 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 558 23 8158 دانشگاه علوم پزشکی قم 7229 5 1557 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 768 24 8420 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 4723 6 1739 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1178 25 9030 دانشگاه علوم پزشکی بابل 7229 7 3473 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2209 26 9246 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 6048 8 3784 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 2047 27 9502 دانشگاه علوم پزشکی ایلام 7229 9 4394 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2046 28 9523 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 6048 10 4684 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 2046 29 9853 دانشگاه علوم پزشکی اراک 6048 11 4730 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 7229 30 9941 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 7229 12 5286 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 6048 31 10017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی 7229 13 5430 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 3034 32 10219 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 7229 14 5594 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 4723 33 10896 دانشکده علوم پزشکی فسا 7229 15 5690 دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله 7229 34 10965 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 7229 16 5699 دانشگاه علوم پزشکی همدان 3229 35 11175 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 7229 17 6108 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 6048 36 11315 دانشگاه علوم پزشکی زابل 7229 18 6239 دانشگاه علوم پزشکی گیلان 5505 37 11639 دانشکده ایمنی سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 4218 19 7087 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 6048

همچنین شاخص قابلیت مشاهده نشان دهنده، تعداد کل لینک های خارجی منحصر به فرد دریافت شده بر اساس سایت یاهو است. فایلهای غنی نیز نشان دهنده این است که بعد از ارزیابی فایلهای علمی و انتشاراتی مرتبط، حجم فرمت های متفاوت فایلها انتخاب می شود این اطلاعات بر اساس موتورهای جستجو گوگل، یاهو و بینگ استخراج می شود.

در نهایت شاخص اسکالر (Scholar) ترکیبی از موارد منتشر شده در بین سالهای 2006 تا 2010 در گوگل اسکالر و خروجی جهانی سالهای 2004 تا 2008 در سایت SIR Scimago سنجیده شده است.