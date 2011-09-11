حضور نخبگان در مناطق محروم نهبندان/ مهاجرت و اشتغال مهم ترین مشکلات

معاون بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اردوی جهادی از دفتر فناوری ریاست جمهوری در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: این اردو به مدت یک هفته از 11 شهریور ماه جاری در حوزه دهستان عرب خانه نهبندان و روستای دهک و اقماری برگزار شده است.

امیر حاجی زاده با بیان اینکه 15 نفر از نخبگان کشوری، شامل رتبه های زیر 100 کنکور، مخترعین و استعدادهای برتر نخبه کشور و برندگان جشنواره خوارزمی در این اردو حضور داشته اند، اظهار داشت: همچنین پنج نفر از نخبگان استانی نیز در این اردو شرکت کرده اند.

وی با اشاره به محورهای فعالیت های این گروه جهادی در منطقه محروم نهبندان، عنوان کرد: فعالیت این گروه در قالب فرهنگی، آموزشی، مشاوه و روان شناسی و آمایش سرزمین بوده است.

حاجی زاده هدف از برگزاری این اردو در شهرستان نهبندان را شناسایی استعدادها و پتانسیل های منطقه، استعداد یابی و نخبه پروری، شناخت مسائل و مشکلات منطقه و ارائه ان به مسئولان ارشد کشوری، حفظ و ایجاد روحیه و انگیزه برای جوانان این مناطق و اجرای طرح های اشتغالزا و تاثیر گذار در منطقه برشمرد.

وی در خصوص بخش آموزشی این اردو، اظهار داشت: در این راستا 300 نفر ساعت روز کلاس آموزشی مشاوره هدایت تحصیلی برگزار شده است.

وی از وجود دو نفر پزشک و یک روان شناس در این اردوی جهادی خبر داد و گفت: در این حوزه 400 نفر ویزیت رایگان پزشکی و 20 نفر روان شناسی انجام شده است.

حاجی زاده بازدید از 26 روستای این منطقه را از دیگر فعالیت های این گروه جهادی عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه مشکلات و مسائل روستاها، اشتغالزایی و ظرفیت های گردگشری مناطق بررسی و برای رفع این مشکلا طرح پیشنهاد شده است.

وی استعدایابی نوجوانان را از دیگر محورهای فعالیت این گروه جهادی برشمرد و افزود: در این راستا 150 دانش آموز مستعد شناسایی و به آنان بسته های کمک آموزشی اهدا شده است.

وی برگزاری جلسات سخنرانی برای زنان خانه دار روستایی از سوی گروه های مشاوره، برگزاری کارگاه های نقاشی برای دانش آموزان از سوی گروه هنری و دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران را از دیگر فعالیت های گروه جهادی عنوان کرد.

قول مساعد مسئولان برای کمک به تعاونی های دانش بنیان نهبندان

حاجی زاده از پیشنهاد طرح کارگاه فرآوری خرما در روستای دهسلم نهبندان از سوی نخبگان این گروه جهادی خبر داد و گفت: همچنین طرح گردشگری مربوط به مارنی در جاده چاهداشی به نهبندان برای جذب گردشگری پیشنهاد شده است.

وی به تاثیرات برگزاری این اردوهای جهادی اشاره کرد و گفت: تقویت روحیه خودباروی در نوجوانان، نخبه شدن و انگیره برای استعداد برتر شدن، کمرنگ شدن رنگ محرومیت و فقر در مناطق روستایی، تهیه و طراحی طرح هایی جهت اشتغالزایی در منطقه و حضور مسئولان ارشد کشوری در مناطق محروم را از شاخص ترین این موارد است.

وی حضور معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری به روستاهای نهبندان را از مهمترین برکات اجرای این اردو ذکر کرد و یادآور شد: در این راستای از سوی این مقام ارشد برای کمک به شرکت های تعاونی دانش بنیان در نهبندان قول مساعد داده شده است.

کمبود ها در همه ابعاد مشهود است/ اشتغال و مهاجرت مهم ترین دغدغه مردم مناطق محروم نهبندان

یکی از نخبگان شرکت کننده در این اردو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی محرومیت منطقه نهبندان گفت: نهبندان به عنوان منطقه محروم برای مسئولان کشوری شناخته شده و منجر به توجه بیش از پیش آنان به این منطقه خواهد شد.

علی سنجری با اشاره به اینکه محرومیت در نهبندان در درجات مختلفی وجود دارد، اظهار داشت: محرومیت منطقه به گونه ای آشکار است که مسئولان مرکزیت اردوهای جهادی کشور را در نهبندان قرار داده و از سالهای آینده نیز در نهبندان برگزار خواهند کرد.

وی در ارزیابی کمبودهای این منطقه عنوان کرد: کمبودهای فرهنگی، معیشتی و کمبودهای طبیعی 10 سال خشکسالی پی در پی در این منطقه است از جمله این محرومیت ها است.

وی کمبود آب، اشغالزایی و مهاجرت جوانان به مناطق بزرگ و شهری استان، فقر فرهنگی و آموزشی را از دیگر علل محرومیت در این منطقه برشمرد.

سنجری به تاثیرات برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم اشاره کرد و ادامه داد: شناسایی مناطق محروم و مطرح شدن آن در سطح کشور، تاثیرات مشاوره های انجام شده در بین دانش آموزان و جوانان، ویزیت های پزشکان، ارتقاء سطح آگاهی، فرهنگی و دانش مردم منطقه از مهمترین این تاثیرات است.