رفع بیکاری خواسته مردم لرستان است/ اشتغال ایجاد شده ملموس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان در سخنانی با تاکید بر وجود دید کارشناسی در میان اعضای کارگروه اشتغال اظهار داشت: اعضای کارگروه اشتغال باید نکات منفی و مثبت طرح هایی را که در این کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد قبل از برگزاری جلسه شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال خواسته به حق مردم استان لرستان است عنوان کرد: باید از فرصتها و پتانسیل های موجود در راستای رفع بیکاری در لرستان حداکثر استفاده لازم را برد.

استاندار لرستان بیان داشت: با توجه به نامگذاری سالجاری به عنوان سال جهاد اقتصادی باید اتفاقاتی که در حوزه اشتغال استان رخ می دهد به واقع ملموس باشد.

دهمرده همچنین با تاکید بر ایجاد زیرساختهای لازم در حوزه اشتغال استان بیان داشت: باید زیرساختهای لازم در بخش های راه آهن، کشاورزی، گردشگری و... در استان بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه قطار توسعه استان لرستان به حرکت درآمده است، ادامه داد: باید در این راستا از همه ظرفیتها و پتانسیل ها به نحو مطلوبی استفاده شود.

استاندار لرستان با تاکید بر وجود فضای تعامل و همدلی در استان در راستای پیشرفت و توسعه لرستان یادآور شد: همه مدیران و دستگاههای اجرایی باید در زمینه رشد و توسعه لرستان همکاری و برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

دهمرده با تاکید بر توجه مدیران مربوطه به حوزه گردشگری استان افزود: این موضوع به طور حتم می تواند زمینه اشتغال فراوانی را در استان لرستان فراهم آورد.

وی با بیان اینکه باید در این حوزه و همچنین بخش های صنایع و کشاورزی استان کار به صورت تخصصی انجام شود عنوان کرد: در این راستا باید متخصصانی برای رفع مشکلات موجود در این حوزه های مهم به کارگیری شوند.

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ارزیابی عملکرد واحدهای تولیدی در استان بیان داشت: دستگاههای مربوطه باید واحدهای تولیدی در استان را که فعال هستند ارزیابی کرده و مشکلاتی را که در زمینه های مختلف دارند رفع کنند.

دهمرده بیان داشت: همچنین واحدهای تولیدی استان را که در حال شکل گیری و فعالیت هستند باید توسط دستگاههای اجرایی و همچنین بانکهای استان مورد بررسی قرار گرفته و در راستای ایجاد این واحدهای تولیدی کارهای کارشناسی و دقیقی انجام شود.