40 درصد معادن خراسان جنوبی در نهبندان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد شنبه شب در مراسم اختتامیه اردوهای جهادی نخبگان در نهبندان اجرای عدالت و توسعه متوازن را در جای جای ایران اسلامی از اقدامات دولت دانست وافزود: نهبندان علی رغم هم مرز بودن با کشور بحران زده افغانستان از امنیت پایداری برخوردار است.

وی قطب بودن در دامداری، شترداری و معادن را از دیگر شاخصه های مثبت و توسعه شهرستان عنوان کرد و اظهارداشت: به برکت سفرهای قبلی رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی شهرستان نهبندان در ارتقای شاخصه ها ی محرومیت و رسیدن به حد نرمال کشوری گامی های زیادی برداشته است.

فرماندارنهبندان با اشاره به خشکسالیهای 12 ساله و خسارات فراوان به بخش کشاورزی و دامداری شهرستان ادامه داد: این شهرستان در بخش معدن استعداد های بالقوه ای دارد به گونه ای که بیش از 40 درصد معادن استان خراسان جنوبی با فعالیت 70 معدن در شهرستان نهبندان است.

فرماندار نهبندان از سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن جهت ایجاد کارخانه پیشرفته ی فرآوری سنگ در نهبندان خبر داد.

شناسایی 500 فارغ التحصیل بیکار در نهبندان/ ایجاد سه کارخانه تولیدی و صنعتی در نهبندان

شرافتی با بیان اینکه حدود 500 نفر تحصیل کرده بیکار در نهبندان شناسایی شده اند، بیان کرد: ایجاد دو کارخانه فرآوری سنگ و کارخانه فرآوری شیر و کشتارگاه صنعتی در شهرستان نهبندان را در آینده نزدیک خواهیم داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی این کارخانه های تولیدی و صنعتی معظل بیکاری تحصیل کرده گان شهرستان نهبندان مرتفع شود.

فرماندار نهبندان با بیان اینکه پیشرفت علمی پیشگام در پیشرفتهای دیگر است، گفت: امروز جوانان متعهد و متخصصص با قلم و تفکر و فکر و اندیشه و عمل صالح و تخصص خود دشمنان را به زانو در آورده اند.