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۲۹ آذر ۱۳۸۳، ۲۰:۳۶

صدور 50 ميليون دلار خودروسواري:

سوريه عمده ترين خريدار خودروهاي ايراني است

روابط عمومي گمرك ايران اعلام كرد : طي 8 ماهه نخست سال جاري ايران خودروي سواري به ارزش 25 ميليون و 206 هزار دلار به سوريه صادر كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" ، صادرات كل خودروهاي سواري در مدت ياد شده به 48 ميليون و 862 هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.5 برابر رشد را نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش ، بعد از سوريه كشور هند با يك ميليون و 357 هزار دلار ، تركمنستان با 746 هزار و 308 دلار، بوركينافاسو با 517 هزار و 921 دلار و لبنان با 389 هزار و 278 دلار عمده ترين خريداران خودروهاي سواري ايران در 8 ماهه سال جاري بودند.
اين گزارش مي افزايد : صادرات وسائط نقليه غير سواري در 8 ماهه امسال با 2 برابر افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 36 ميليون و 786 هزار دلار رسيد.


 

کد مطلب 140443

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