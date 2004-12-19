سوريه عمده ترين خريدار خودروهاي ايراني است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" ، صادرات كل خودروهاي سواري در مدت ياد شده به 48 ميليون و 862 هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.5 برابر رشد را نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش ، بعد از سوريه كشور هند با يك ميليون و 357 هزار دلار ، تركمنستان با 746 هزار و 308 دلار، بوركينافاسو با 517 هزار و 921 دلار و لبنان با 389 هزار و 278 دلار عمده ترين خريداران خودروهاي سواري ايران در 8 ماهه سال جاري بودند.

اين گزارش مي افزايد : صادرات وسائط نقليه غير سواري در 8 ماهه امسال با 2 برابر افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 36 ميليون و 786 هزار دلار رسيد.



