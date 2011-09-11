به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بلخاری پژوهشگر در این نشست با تاکید بر اهمیت تعادل معنا و قالب در هنر گفت: آثار هنری ماندگار محصول انس و همنشینی قالب و محتوا در جان و روح هنرمند است و جامعه جوان هنری ما نیاز دارد در حوزه ایده و محتوا بسیار بکوشد.

بلخاری گفت: در حوزه هنرمندان جوان در بحث ایده و معنا در هنر کاستی هایی وجود دارد و چون در کشور ما ایده ها در هنر نظام مند نشده است، ضوررت دارد که به طور جدی به آن پرداخته شود.

وی در ادامه گفت: در حوزه تکنیک هنری استعدادهای فراوانی داریم اما ضرورت دراد که در حوزه ایده و معنا سنت های بالذات مدرن خود را بازآفرینی کنیم. کسانی که معتقدند بازگشت به هنرهای سنتی تقابل با مدرنیته است، سنت و مدرنیته را به درستی درک نکرده اند و سنت باید مدرنیته را در جان خود داشته باشد و پایایی و پویایی سنت بنابر ذات تحول خواه سنت است.

بلخاری با تاکید بر اهمینت مباحث نظری و فلسفه در هنر گفت: اگر فلسفه در کنار هنر باشد و مباحث نظری پشتوانه تکنیک باشد این هنر برای تمامی انسان ها حرف دارد.

وی با اشاره به تمدن ایرانی اسلامی گفت: تمدن ایرانی، اسلامی از جمله تمدن هایی است که در گذشته خود در ایران پیش از اسلام و ایران پس از اسلام در معنا و صورت در هنر به تعادل رسیده بود و وجه جوهری و معنایی هنر مقدم بر صورت آن بود.

بلخاری افزود: تمدن های موفق تمدن هایی هستند که در هنر در وجه معنا( فرمال) و صورت(پیکتوریال) به تعادل رسیده باشند، نه اینکه معنا فدای قالب یا قالب فدای معنا شود.

این پژوهشگر در ادامه گفت: نظریه پردازان دو وجه اساسی معنا(فرمال) و صورت(پیکتوریال) برای هنر قایل هستند که وجه فرمال به ایده و جوهری که در اثر هنری نهفته است برمی گردد و وجه پیکتوریال به شکل و صورت ظاهری اثر برمی گردد. فرم در مفهوم فلسفی خود بیانگر ذات، هویت و معنای اثر هنری است و به عبارتی صورت بخش و عامل ایجاد اثر هنری است.

هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان با حضور 270 هنرمند جوان ایرانی و جوانان 15کشور از روز شنبه 19 شهریورماه در گرگان آغاز شد و تا 22 شهریورماه ادامه دارد.