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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

بلخاری:

ایده و معنای هنر در کشور ما نظام‌مند نیست

ایده و معنای هنر در کشور ما نظام‌مند نیست

حسن بلخاری پژوهشگر معتقد است در حوزه هنرمندان جوان در بحث ایده و معنا در هنر کاستی هایی وجود دارد و چون در کشور ما ایده ها در هنر نظام مند نشده است، ضرورت دارد که به طور جدی به آن پرداخته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بلخاری پژوهشگر در این نشست با  تاکید بر اهمیت تعادل معنا و قالب در هنر گفت: آثار هنری ماندگار محصول انس و همنشینی قالب و محتوا در جان و روح هنرمند است و جامعه جوان هنری ما نیاز دارد در حوزه ایده و محتوا بسیار بکوشد.

بلخاری گفت: در حوزه هنرمندان جوان در بحث ایده و معنا در هنر کاستی هایی وجود دارد و چون در کشور ما ایده ها در هنر نظام مند نشده است، ضوررت دارد که به طور جدی به آن پرداخته شود.

وی  در ادامه گفت: در حوزه تکنیک هنری استعدادهای فراوانی داریم اما ضرورت دراد که در حوزه ایده و معنا سنت های بالذات مدرن خود را بازآفرینی کنیم. کسانی که معتقدند بازگشت به هنرهای سنتی تقابل با مدرنیته است، سنت و مدرنیته را به درستی درک نکرده اند و سنت باید مدرنیته را در جان خود داشته باشد و پایایی و پویایی سنت بنابر ذات تحول خواه سنت است.

بلخاری با تاکید بر اهمینت مباحث نظری و فلسفه در هنر گفت: اگر فلسفه در کنار هنر باشد و مباحث نظری پشتوانه تکنیک باشد این هنر برای تمامی انسان ها حرف دارد.

وی با اشاره به تمدن ایرانی اسلامی گفت: تمدن ایرانی، اسلامی از جمله تمدن هایی است که در گذشته خود در ایران پیش از اسلام و ایران پس از اسلام در معنا و صورت در هنر به تعادل رسیده بود و  وجه جوهری و معنایی هنر مقدم بر صورت آن بود.

بلخاری افزود: تمدن های موفق تمدن هایی هستند که در هنر در وجه معنا( فرمال) و صورت(پیکتوریال) به تعادل رسیده باشند، نه اینکه معنا فدای قالب یا قالب فدای معنا شود.

این پژوهشگر در ادامه گفت: نظریه پردازان دو وجه اساسی معنا(فرمال) و صورت(پیکتوریال) برای هنر قایل هستند که وجه فرمال به ایده و جوهری که در اثر هنری نهفته است برمی گردد و وجه پیکتوریال به شکل و صورت ظاهری اثر برمی گردد. فرم در مفهوم فلسفی خود بیانگر ذات، هویت و معنای اثر هنری است و به عبارتی صورت بخش و عامل ایجاد اثر هنری است.

هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان با حضور 270 هنرمند جوان ایرانی و جوانان 15کشور از روز شنبه 19 شهریورماه در گرگان آغاز شد و تا 22 شهریورماه ادامه دارد.

کد مطلب 1404439

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