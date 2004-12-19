جنبش دانشجويي به سمت انزوا طلبي پيش مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از ستاد خبري دومين همايش بزرگ كانون هاي فرهنگي - هنري دانشجويان سراسر كشور درجمع دانشجويان ، اصلاحات را داروي شفا بخش ايران امروز عنوان كرد و با بيان اين مطلب كه دوران گذار را درهمه كشورهاي توسعه نيافته داريم گفت: در جريان توسعه يافتگي سه مقطع قبل از گذار ، دوران گذار و توسعه يافتگي داريم .

وي افزود: جامعه مدني در دوران گذار در تمام جوامع با دولت ها درگير بوده است و سرگشتكي جوانان از خصوصيات اين دوران بوده است و شكاف ارزشي و تفاوت نيز همواره در اين دوران مطرح است.

مشاور رييس جمهوري خاطرنشان كرد: اين دوران در برخي كشورها زمان كوتاهي را شامل مي شود و در كشور ما حدود 50 سال به طول انجاميده است چرا كه ما همواره در اين دوران يك گام به جلو برداشته ايم و سه گام به عقب . اما گذاراز اين دوران هيچ راهي جز ادامه اصلاحات ندارد.

ربيعي تاكيد كرد: خيلي ها به خاتمي ايراد مي گيرند ولي آنها در شرايطي كه او حضور دارد قرار ندارند و من معتقدم كه خاتمي مظلوم است و شرايط فرهنگي ما نيز هيچ دارويي جز اصلاحات ندارد و نبايد درهيچ شرايطي آن را رها كرد.

مشاور رييس جمهور با بيان اين مطلب كه اصلاحات به هيچ گروه سياسي تعلق ندارد گفت: جنبش دوم خرداد جرياني از لايه هاي پايين اجتماع بود كه از انتخابات مجلس چهارم كار خود را آغاز كرد.

وي افزود: در انتخابات مجلس ششم مردم با راي دادن به عده اي خاص و در انتخابات مجلس هفتم باعدم مشاركت اين روند را ادامه دادند.

ربيعي حركت رفتارهاي شكل نايافته جامعه به سمت انزواطلبي و به شكل جزيي تر به سمت افراطي گري را خطرناك و نگران كننده خواند و گفت: بايد به سمت رفتارهاي مشاركت جويانه حركت كنيم كه اين كار با حضور در تشكل ها و كانون هاي مختلف ممكن است.

وي در خصوص آينده جنبش دانشجويي گفت: آينده به مسائل آينده و شرايط مختلف اجتماعي و سياسي مربوط است ولي روند امروز جنبش دانشجويي يا به سمت انزواطلبي است و يا به سمت افراطي گري كه هر دو براي حيات سياسي آينده كشور مضر مي باشد و دانشجويان نبايد رفتار مشاركت جويانه را فراموش كنند چون آينده دردست دانشجوها است.

وي ادامه داد: جنبش اصلاح طلبي به سمت جلو حركت نمي كند مگر با فرهنگ و مشكل بزرگ ما درحال حاضر مشكل فرهنگي است. درحالي كه زيربناي باورهاي سياسي مان بايد فرهنگ باشد.

ربيعي با بيان اينكه نتوانسته ايم از فرهنگ و نقش آن تعريف درستي بدست بدهيم گفت: فعاليت هاي فرهنگي مان تاكنون تنها گريز ايجاد كرده اند و شايد فعاليت هاي مدني همچون بحث كانون ها بتواند جامعه را به سمت اعتلا به پيش ببرد.

ربيعي در خصوص نقش جنبش دانشجويي در انتخابات رياست جمهوري آينده اظهار داشت: متاسفانه انسجام زيادي در بخش دانشجويي اصلاحات مشاهده نمي شود درحالي كه براي ماندن و اصلاح كردن بايد حضوري فعالي در مجموعه جنبش اصلاحات داشت.