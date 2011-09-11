114 نخبه در خراسان جنوبی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید رضا احمدی زاده شنبه شب در مراسم اختتامیه اردوهای جهادی نخبگان کشوری در نهبندان با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تأسیس دفتر نخبگان در استان اظهارداشت: مسیر و زمینه فعالیت در استان برای پرداختن به کارهای علمی و پژوهشی بسیار هموار است.

وی بیان کرد: با راه اندازی دفتر نخبگان استان امیدواریم خروجی ها و فعالیت های علمی در استان منجر به نتایج درخشان و پرباری شود.

وی جذب و پرورش استعداد های درخشان را از اقدامات و ماموریتهای بنیاد نخبگان خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: تا کنون 114 نخبه در سطح استان خراسان جنوبی شناسایی شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی از حمایت این بنیاد از فعالیتهای تحقیقاتی و علمی در تولیدات شیر، معادن و مواد پروتینی و به خصوص پرورش شتر و توسعه نخیلات در شهرستان نهبندان خبر داد.

احمدی زاده همچنین در خصوص اختصاص سه سهمیه ایجاد شرکتهای تعاونی بزرگ دانش بنیان هر کدام تا سقف دو میلیارد تومان تسهیلات به شهرستان نهبندان خبر داد.

وی آموزش و مشاوره تحصیلی به میزان سه هزار و 600نفر ساعت، 420 نفر ویزیت پزشکی و روانپزشکی، توزیع هزار و 500 بسته کمک آموزشی به دانش آموزان مستعد، بازدید از 26 روستا و ارائه راهکار برای حل معضلات و مشکلات این مناطق، شناسایی پتانسیل ها، استعدادها و اشتغال و گردشگری را از اقدامات نخبگان کشوری در اردو های جهادی شهرستان نهبندان عنوان کرد.

امام جمعه نهبندان نیزدر این آیین گفت: خوشبختانه حرکت نخبه گی و بها دادن به نخبگان در ایران زیر سایه مقام معظم رهبری شتاب و سرعت گرفته است و این شتاب در حدی است که چشم طمع بیگانگان را متوجه مغرهای متفکر و نیروهای جوان و نخبه ایران اسلامی کرده است.

حجت الا سلام علی خزایی با اشاره به اهمیت خدمت به مردم و بویژه در مناطق مختلف محروم نهبندان افزود: راه اندازی کار مومن و خدمت به خلق برتر از ده بار طواف خانه خداست.

امام جمعه نهبندان با اشاره به اینکه این شهرستان مقام اول را در بخش های معادن و کشاورزی داراست، بیان کرد: این توانمندی و سرمایه های پیشرفته و پایدار نهبندان باید با اهتمام قوی شناسانده و حمایت شود و از بلقوه به بالفعل تبدیل شود.

در این مراسم تعدادی از نخبگان شرکت کننده در این اردو مهمترین یافته های علمی و پژوهشی خود را در بخشهای مختلف در شهرستان نهبندان بیان کردند.

در پایان این مراسم از تعدادی از نخبگان کشوری و استانی و افرادی که در امر ارد وهای جهادی شهرستان نهبندان فعالیت داشته اند تقدیر به عمل آمد.