گشت تابستانه تحقیقاتی ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری به اجرا در آمد

محمد پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای جنوبی دریای خزر با هدف برآورد ذخایر و فراوانی مطلق، تعیین ترکیب گونه‏ ای، فراوانی نسبی گونه‏ های مختلف ماهیان خاویاری و با تاکید بر اجرای آن توسط کمیسیون منابع زنده دریای خزر و کنوانسیون Cites در سواحل جنوبی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان به اجرا در می آید.

وی اظهارداشت: با این هدف و در راستای اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در محدوده آبهای جمهوری اسلامی ایران در خزر جنوبی، گشت تحقیقاتی ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری از 20 شهریور ماه سال جاری از منطقه آستارا در استان گیلان به طرف منطقه ترکمن در استان گلستان با استفاده شناور سی سرا دو اجرا می شود.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: عملیات ترال کشی و نمونه برداری در 40 ایستگاه در اعماق کمتر از 10 متر سواحل ایرانی دریای خزر انجام خواهد شد.

وی یادآورشد: در این گشت علاوه بر تعیین وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری، ساختار ژنتیکی، فیزیولوژی و تغذیه ماهیان خاویاری نیز مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

پورکاظمی پیش بینی کرد: در صورت مساعد بودن وضعیت هوا و دریا این گشت ارزیابی در دهم مهرماه جاری به اتمام برسد.