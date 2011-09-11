هیئت مدیره خانه تئاتر خواستار تشکیل سازمان تئاتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اهالی تئاتر که شامگاه شنبه 19 شهریورماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر، بهزاد فراهانی و حسین کیانی عضو هیئت مدیره خانه تئاتر به ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاری این نشست پرداختند. فراهانی بی‌سر و سامانی موجود برای خانواده تئاتر را در این روزگار چیز تازه‌ای ندانست و گفت: ما سعی می‌کنیم جمع‌بندی‌ای از دوره نوین معاونت هنری داشته باشیم.



وی یادآور شد: البته معاونت‌های قبلی هم برنامه‌هایی را برای هنر و تئاتر تحمیل کردند. ما در خانه تئاتر به کرات از وزیر دعوت کردیم تا در جلسات ما حضور داشته باشد. وزیر نه حرفمان را می‌شنود و نه می‌گذارد حرفمان را بزنیم. معاونتی برای ما انتخاب می‌شود که نه با ما خویشاوندی دارد و نه تئاتر را می‌شناسد.



عضو هیئت مدیره خانه تئاتر معتقد است دستاوردهای هشت ساله خانه تئاتر در سال‌های اخیر زیر ضرب رفته است. فراهانی سوق دادن تئاتر به سوی گیشه را نظیر روندی دانست که در تئاتر لاله‌زار اجرا شد و آن را به نابودی کشاند.

وی گفت: این وضعیت نمی‌تواند تئاتر و هنرهای ما را یاری کند. هشت سال پیش سازمان تئاتر را مطرح کردیم و اساسنامه آن تعیین و قانونمند شد. اما آن را از ما گرفتند و در عرصه سینما پیاده‌اش کردند. سازمان تئاتر می‌تواند غم تراژیک بیکاری تئاتر را سر و سامان دهد.



ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر نیز معتقد است تئاتر سال‌ها است که با مشکلات عجیب و غریبی روبرو بوده است و تئاتر هرگز روی خوش ندیده است. وی یادآور شد: متأسفانه طی این سال‌ها با حضور مدیرانی که تئاتر را نمی‌شناختند و با هنر آشنا نبودند روبرو بودیم و اگر مدیران دلسوزی برای تئاتر داشتند با همت هنرمندان تئاتر این هنر با کورسویی از شکوفایی برخوردار بوده است.



مدیرعامل خانه تئاتر شکل‌گیری سازمان تئاتر کشور را راه برون رفت از وضعیت فعلی دانست و گفت: تا زمانی که سازمان تئاتر راه نیفتد مشکلات تئاتر همچنان باقی می‌ماند و تأثیر تئاتر با جامعه و مخاطب تئاتر دیده نخواهد شد. سال 84 پیش نویس سازمان تئاتر را به تمام مراکز فرهنگی ذیربط فرستادیم اما متأسفانه هرگز با جواب مثبتی مواجه نشدیم. اگر تئاتر دارای یک سازمان شود شرایط بهتری خواهد داشت و بودجه مشخصی به آن تعلق می‌گیرد و از موازی‌ کاری جلوگیری می‌کند.



وی در ادامه اهداف راه‌اندازی سازمان تئاتر را مطرح کرد. در ادامه حسین کیانی عضو هیئت مدیره خانه تئاتر با قرائت بیانیه خانه تئاتر در خصوص شرایط فعلی تئاتر و گله از عملکرد معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هیچگاه نتوانستند نشان دهند که تئاتر باعث یک ناهنجاری در جامعه شده است در صورتیکه در فوتبال مدام ناهنجاری ایجاد می‌شود ولی بودجه هنگفتی به آن اختصاص پیدا می‌کند.



وی ادامه داد: معاون هنری رأسا نماینده خود را به جلسات بازبینی می‌فرستد و این عدم اطمینان وجود دارد و گمان می‌شود که فسق و فجوری در حال رخ دادن است و این بی‌حرمتی به اهالی تئاتر است. چهار ماه به جشنواره تئاتر فجر مانده و تئاتر گرفتار بی‌ثباتی و سوء‌مدیریت است و دبیر استعفا داده و کسی نمی‌داند که چه کار باید بکند. این بی‌ثباتی در ابتدای فعالیت معاونت هنری هم وجود داشت.



کیانی همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات ایجاد شده برای کارگردان نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" شد.



در ادامه شرکت کنندگان در این نشست به ارائه نظرات خود در خصوص وضعیت فعلی و راه‌های برون رفت از آن پرداختند. عزت‌الله انتظامی، قطب‌الدین صادقی، جعفر والی، پری صابری، منیژه محامدی و برخی اعضای خانه تئاتر از حاضرین در این نشست بودند.