خودکفایی 20 درصد از مددجویان از اولویت های بهزیستی خراسان رضوی است

تهمینه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، بر استقلال و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی به عنوان یک راهبرد اساسی سال جاری یاد کرد و گفت: در همین راستا امسال برای بهزیستی خراسان رضوی 8 هزار و 500 فرصت شغلی تعیین شده که امیدواریم با توجه به تأخیر در ابلاغ بودجه، دست کم نیمی از این فرصتها محقق شود.
وی یادآور شد: در سال 89 بهزیستی استان توانست دو برابر سهمیه تعیین شده در برنامه، برای مددجویان خود فرصت شغلی ایجاد کند و به همین مناسبت نیز به عنوان استان برتر کشور در زمینه اشتغال مددجویان، مورد تقدیر معاون رئیس جمهور قرار گرفت.
وی تلاش برای استقلال بخشی به اقشار تحت پوشش بهزیستی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اشتغال، خانهدار کردن، فعالیتهای مددکاری و مشاورهای، کمکهای بلاعوض سرمایهای، تشکیل گروههای همیار از بین مددجویان، اشتغال خانگی و افزایش مهارتهای حرفهای، از جمله راهکارهای استقلالبخشی مددجویان است.
شکیب تصریح کرد: البته ورود مددجویان به چرخه تخصصی خدمات بهزیستی، از این پس تغییر خواهد کرد و مددجویانی که در پشت نوبت قرار دارند فقط با ثبت نام و تشکیل پرونده، به سوی فعالیتهای مددکاری و استقلال اجتماعی هدایت میشوند و از مستمریبگیر شدن آنان، پرهیز میشود.
وی راهبرد دیگر این دستگاه در سال جاری را نظارت دقیق، هدفمند، واقعی و اصلاحگرانه بر بخش غیر دولتی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه تمام واحدهای تحت نظارت بهزیستی استان به بخش غیر دولتی واگذار شده، نظارت دقیق و کامل بر این بخش برای اصلاح و بهبود روند اداره مراکز، یک ضرورت اجتنابناپذیراست.
وی تأکیدکرد: البته رویکرد ما در این نظارت، اصلاحگرانه و تعاملی است و تلاش میشود در عین حفظ منافع جامعه هدف سازمان، وضعیت اقتصادی بخش غیردولتی نیز مد نظر بازرسان و ناظران قرار گیرد.
وی تصریح کرد: با همه اینها، اگر مجموعهای حاضر به رعایت قوانین و دستورالعملهای سازمان بهزیستی نباشد و یا منافع جامعه هدف بهزیستی را کمرنگ کند با او برخورد میشود چون هدف اصلی واگذاریها، تأمین شرایط بهتر برای مجموعههای واگذار شده است.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: خیرین و ادارهکنندگان مجموعههای واگذار شده، با تلاش و فعالیت خود و با همت مردم، مشارکتهای بسیار خوبی جذب کردهاند که وضعیت کلی این مجموعهها را بهبود بخشیده و بسیاری از فرزندان بهزیستی، در شرایطی بسیار خوب در مراکز خصوصی زندگی میکنند.
وی از متولیان این مراکز خواست، دستورالعملهای نظارتی بهزیستی را به دقت رعایت کنند چون در حال حاضر، گروههای زیادی از خیرین، در انتظار صدور مجوز برای عهدهدار شدن بخشی از وظایف بهزیستی هستند و هر مجموعهای که کار خوب و بهینه انجام ندهد با مجموعهی دیگری، جایگزین خواهد شد.
این مسئول در عین حال از اعتمادسازی برای خیرین و نیکوکارانی که با بهزیستی مشارکت میکنند خبر داد و گفت: تمام تلاش همکاران ما در بهزیستی این است که نیات و خواستههای خیرین برای مصارف مشارکتهایشان محقق شود و کمکهای ارائه شده، در همان محلهای مورد نظر خیرین هزینه شود.
وی از جلب مشارکت 300 میلیارد ریالی خیرین استان در بهزیستی خبر داد و گفت: هر اندازه بتوانیم اعتماد بیشتری از مردم جلب کنیم، کمکهای مردمی به بهزیستی افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 550 هزار خدمت گیرنده در مراکز غیر دولتی بهزیستی استان بسر میبرند گفت: برای ارائه خدمت هر چه بهتر به این مجموعهها باید پرسنل و کارکنان بخش خصوصی، از شرایط معیشتی قابل قبولی بهرهمند باشند و مدیران این مراکز باید زمینه کاری مناسبتری برای کارکنان خود فراهم کنند.
وی تأکید کرد: تمام مراکز و مجموعههای واگذار شده به طور مستمر و در فواصل بسیار کوتاه مورد بازدید و بازرسی قرار میگیرند و در همین راستا در چهار ماه گذشته، همه مراکز، مورد بازدید تیمهای تخصصی و نظارتی استان قرار گرفتهاند و این روند به صورت مستمر ادامه دارد
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