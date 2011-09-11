پایان مهر؛ آخرین فرصت برای شرکت در جایزه دکتر مجتبایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای نخستین دوره‌ جایزه‌ دکتر فتح‌الله مجتبایی به برترین پایان‌نامه‌ دکتری در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، ادیان و عرفان در هفته آخر آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

پژوهشگران رشته‌های مذکور که از پایان‌نامه‌ خود در سال ۱۳۸۹ دفاع کرده‌اند می‌توانند برای شرکت در داوری این جایزه، یک نسخه از پایان‌نامه را تا پایان مهرسالجاری به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم ارسال کنند.

پایان‌نامه‌ برگزیده پس از بررسی هیئت داوران، متشکل از برجسته‌ترین استادان رشته‌های ادیان و عرفان و زبان و ادبیات فارسی، در آذر ماه 1390 برای دریافت جایزه معرفی و علاوه بر دریافت لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی، امکان نشر آن در انتشارات هرمس فراهم می‌شود.