دو مجموعه داستان از نویسندگان مطرح جهان در راه نشر

مهرداد وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کتاب‌هایی که با ترجمه او در انتظار اخذ مجوز نشر است، گفت: در حال حاضر 4 کتاب از من در اداره کتاب در دست بررسی است؛ یکی از این کتاب‌ها «گذرنامه» نوشته هرتا مولر برنده جایزه ادبی نوبل در سال 2009 است.

به گفته وی این کتاب (گذرنامه) نیز مانند دیگر آثار مولر درباره خفقان و دیکتاتوری حاکم بر رومانی در دوران حکومت ژنرال چائوشسکو است و داستان آن درباره تلاش اعضای خانواده‌ای است که از وطنشان دور افتاده‌اند و در رومانی زندگی می‌کنند و برای بازگشت به وطنشان مجبور می‌شوند، گذرنامه بگیرند.

وثوقی گفت: ناشر کتاب 120 صفحه‌ای «گذرنامه» انشتارات مروارید است که آن را از حدود 9 ماه پیش به ارشاد سپرده است.

وی افزود: دو مجموعه داستان از نویسندگان مطرح جهان ترجمه کرده‌ام که با اصلاحاتی رو به رو شده‌اند. این اصلاحات اِعمال شده و فکر می‌کنم تا پایان شهریور ماه این دو کتاب با عناوین «مروارید عشق» و «تلاش مذبوحانه» از سوی انتشارات «گل آذین» منتشر شوند.

مترجم تاکید کرد: در هریک از این دو مجموعه 200 صفحه‌ای حدود 25 داستان کوتاه از نویسندگان مطرح جهان از جمله ارنست همینگوی، جان اشتاین بک، لئو تولستوی، آنتوان چخوف، ادگار آلن‌پو و فئودور داستایوفسکی گرد هم آمده است.