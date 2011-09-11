220 کیلومتر راه روستایی در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شنبه شب در جمع خبرنگاران جیرفت با اشاره به آسفالته شدن 14 هزار راه روستایی در کشور گفت: 220 کیلومتر راه روستایی در جنوب استان کرمان افتتاح می شود که این مسیرها مشمول طرح آسفالت راه های روستایی کشور می شوند.

نیکزاد با اشاره به آسفالته شدن راههای روستایی بالای 50 خانوار در کل کشور گفت: اعتبار مورد نیاز برای آسفالته کردن 14 هزار راه روستایی هشت هزار میلیارد ریال است.

وی گفت: برای اجرایی شدن طرح مذکور نیاز است که استانداران زیر ساخت های لازم را انجام دهند سپس اقدامات لازم برای آسفالت راه ها توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می گیرد.

راه روستایی پشت کوه دوساری واقع در شهرستان عنبرآباد و به طول شش کیلومتر به صورت نمادین از مجموع 220 راه روستایی جنوب استان کرمان توسط وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.