  1. استانها
  2. البرز
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

آقازاده وعده داد:

البرز صاحب فضای دائمی نمایشگاهی می شود

البرز صاحب فضای دائمی نمایشگاهی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج از انتخاب محل فعلی نمایشگاههای استان البرز به عنوان فضای دائمی نمایشگاهی خبر داد و تصریح کرد: با برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم مکان کنونی نمایشگاه کتاب البرز به عنوان فضای دائمی نمایشگاهی در نظر گرفته خواهد شد.

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، پایان سال 91 را زمان احداث چارچوب نمایشگاه دائمی در مکان کنونی عنوان کرد و افزود: چنانچه همه دستگاههای اجرائی همکاری کنند در سال 92 مکان دائمی نمایشگاهی در کرج احداث خواهد شد.

وی بیان داشت: با توجه به تازه تاسیس بودن استان البرز، فضای نمایشگاهی مناسبی برای این منظور نداریم و تمهیدات لازم برای اختصاص فضای مناسب و دائمی نمایشگاهی آغاز شده است.

آقازاده، ادامه داد:  شهرداری کرج و شورای اسلامی این شهر و دیگر مسئولان در آینده ای نزدیک این فضا را تامین خواهد کرد و این امر مستلزم همکاری همه نهادهای زیربط است.

وی از انتخاب محل فعلی نمایشگاههای استان البرز به عنوان فضای دائمی نمایشگاهی خبر داد و تصریح کرد: با برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم مکان کنونی نمایشگاه کتاب البرز به عنوان محل دائمی نمایشگاهی در نظر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 1404479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها