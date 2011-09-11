البرز صاحب فضای دائمی نمایشگاهی می شود

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، پایان سال 91 را زمان احداث چارچوب نمایشگاه دائمی در مکان کنونی عنوان کرد و افزود: چنانچه همه دستگاههای اجرائی همکاری کنند در سال 92 مکان دائمی نمایشگاهی در کرج احداث خواهد شد.



وی بیان داشت: با توجه به تازه تاسیس بودن استان البرز، فضای نمایشگاهی مناسبی برای این منظور نداریم و تمهیدات لازم برای اختصاص فضای مناسب و دائمی نمایشگاهی آغاز شده است.

آقازاده، ادامه داد: شهرداری کرج و شورای اسلامی این شهر و دیگر مسئولان در آینده ای نزدیک این فضا را تامین خواهد کرد و این امر مستلزم همکاری همه نهادهای زیربط است.

وی از انتخاب محل فعلی نمایشگاههای استان البرز به عنوان فضای دائمی نمایشگاهی خبر داد و تصریح کرد: با برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم مکان کنونی نمایشگاه کتاب البرز به عنوان محل دائمی نمایشگاهی در نظر گرفته خواهد شد.