لیونل مسی دومین گلزن برتر تاریخ بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی تا به حال 127 گل در رقابت های لالیگا، 39 گل در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، 17 گل در جام حذفی اسپانیا، دو گل در جام باشگاه های جهان و یک گل در سوپرجام اروپا به ثمر رسانده که مجموع این گل ها به 194 می رسد. تعداد گل های این بازیکن اکنون با تعداد گل های "لادیسلائو لاژلو"، مهاجم افسانه ای بارسا، مساوی شده است.

مسی پس از پایان دیدار با بوریسف در گفتگو با "تی وی ثری" اظهار داشت: بسیار خوشحالم که با رکورد مردی بزرگ و تاریخی مساوی کرده ام. اما دوست دارم بهترین گلزن باشگاه شوم، این چیزی است که مرا راضی می کند.

رکورد بهترین گلزن باشگاه بارسلونا در اختیار "سزار رودریگز" است که حد فاصل سال های 1939 تا 1955 موفق شد 235 گل برای این باشگاه اسپانیایی به ثمر برساند.