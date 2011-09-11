رویای تلخ آمریکا در مبارزه با تروریسم/ انتقامجویی در سالگرد 11سپتامبر

اگرچه برخی از مردم تصور می کنند که طالبان و القاعده گروههای چریکی کوه نشین بوده که به دور از ابزارهای تکنولوژیک به ساخت بمب و انفجارهای انتحاری دست می زنند و توانایی مقابله با ابزارهای پیشرفته و مجهز آمریکا را ندارند، اما حقایق نشان می دهد که ایالات متحده تاکنون سه تا 4.4 تریلیون دلار صرف مبارزه علیه اقدامات این افراد کرده که همین موضوع باعث ورشکستگی، تنزل اقتصادی ایالات متحده و کاهش نفوذ آمریکا در جهان شده است.

ریشه بحران اقتصادی آمریکا را می توان پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 جستجو کرد زیرا پس از این رویداد بزرگ بسیاری از نومحافظه کاران و جمهوریخواهان بر افزایش هزینه های نظامی، انجام اقدامات پیشگیرانه، اقدامات نظامی یکجانبه علیه تهدیدهای احتمالی و تغییر رژیم برخی از کشورهای بی ثبات تاکید کردند که همین اظهارات، آمریکا را به دو جنگ عراق و افغانستان سوق داد.

همچنین از زمان حادثه 11 سپتامبر تاکنون دولت آمریکا حدود یک تریلیون دلار را صرف امنیت داخلی خود کرده است. دولت "باراک اوباما" دو سال پیش اعلام کرد که درصدد اعزام صدها دیپلمات و مشاور به افغانستان با هدف بهبود اوضاع زندگی مردم این کشور جنگ زده است اما تحقیقات نشان می دهد همین طرح 1.7 میلیارد دلار را برای ایالات متحده از سال 2009 تاکنون هزینه در برداشته است.

این طرح ها نه تنها باعث بهبود اوضاع زندگی مردم افغانستان شده است بلکه از زمان سقوط طالبان و اشغال این کشور بدست نیروهای خارجی در سال 2001 بسیاری از خانوارهای افغانی آواره شده و به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناه بردند.

نتایج تحقیقات دانشگاه "براون" نشان می دهد هزینه های جنگ عراق و افغانستان سه برابر بیشتر از هزینه تصویب شده توسط کنگره در 10 سال گذشته بود و دولت آمریکا برای تامین این هزینه ها حتی مجبور به گرفتن وام شد اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این همه هزینه چیزی را برای دولت آمریکا به ارمغان داشته است یا نه؟

با وجود صرف این همه هزینه های هنگفت و کشته شدن افراد بیگناه اما هنوز آرامش در افغانستان برقرار نشده است و هر روز شاهد افزایش تهدیدات طالبان هستیم. ایالات متحده با کشتن "اسامه بن لادن"، هلاکت "عطیه عبدالرحمان" فرد شماره 2 القاعده در پاکستان و بازداشت "یونس الموریتانی" نفر سوم این شبکه تروریستی بسیار خوشبین بود که توانسته ضربه مهلکی را به پیکر القاعده بزند اما واقعیت چیز دیگری است.

پس از کشته شدن رهبر القاعده در عملیات دوم مه نیروهای آمریکایی در منطقه ابوت آباد پاکستان، طالبان و القاعده ایالات متحده را تهدید به انجام حملات تروریستی بیشتر کردند، از این روز به بعد هر روز شاهد کشته شدن نظامیان آمریکایی بسیاری در افغانستان هستیم.

میدان ورک در 70 کیلومتری جنوب غرب شهر کابل در ماههای گذشته شاهد خونباترین روزها برای نیروهای آمریکایی بود، منطقه "سید آباد" ولایت وردک اخیرا شاهد کشته شدن 30 کماندوی آمریکایی بر اثر سقوط یک بالگرد بود.

درحالیکه زمان زیادی از این حادثه تلخ برای دولت آمریکا نمی گذرد، ولایت وردک شب گذشته در آستانه دهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر شاهد زخمی شدن 89 نظامی ناتو بود که 50 نفر از آنها آمریکایی بودند.

طالبان افغانستان پس از انتشار خبر زخمی شدن نظامیان ناتو پس از حمله یک عامل انتحاری با خودرو مملو مواد منفجره به پایگاه نیروهای ایساف در منطقه سید آباد ولایت وردک در بیانیه ای اعلام کرد: یکی از ساکنان ولایت پکتیا در شرق افغانستان ساعت 5 بعد از ظهر کامیون خود را که حامل 9 هزار کیلوگرم تجهیزات انفجاری بود، منفجر کرد.

تکرار این حوادث برای دولت آمریکا نشان می دهد که ایالات متحده توان مقابله با گروههای تروریستی را ندارد و در این میان تنها پول مالیات دهندگان را هدر می دهد. بنابراین می توان گفت بهترین گزینه برای دولت آمریکا به منظور رهایی از این مشکلات خروج هرچه سریعتر نیروهای خود از افغانستان است تا جلوی تلفات بیشتر را بگیرد.