انجمن ورزشي نويسان ايران جعل نام خليج فارس را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به كارگيري واستفاده ازعنوان مجعول خليج عربي براي خليج فارس وسعي درتبليغ آن به انحاء گوناگون، اتفاق آزاردهنده اي است كه درطي روزهاي اخير اذهان مردم عزيز و شريف ايران را مورد تهاجم قرارداده است.

حاكمان و دولتمردان كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس هرازچند گاه وبا مستمسك قراردادن رويدادهاي فرهنگي، هنري، سياسي وورزشي درتحريف نام واقعي خليج فارس وتبديل آن به خليج عربي سعي وافري ازخود نشان داده ودلارهاي نفتي كلاني را دراين راه صرف مي كنند كه متاسفانه ورزش نيزيكي اززمينه هاي مورد توجه براي تحقيق اهداف مورد نظرآنان است.

اين روزها در كشورقطر مسابقات فوتبال جام خليج فارس والبته به زعم برگزار كنندگان "خليج عربي" درحال برگزاري است وچندين شبكه تلويزيون ازطريق ماهواره اين مسابقات را درسرتاسر جهان تحت پوشش تصويري قرارداده اند.

درحقيقت دست اندركاران برگزاري اين تورنمنت با سوءاستفاده ازگستره ونفوذ تبليغاتي ورزش وفوتبال درصدد برآمده اند تا ازاين طريق به تبليغ نام دروغين خليج عربي پرداخته وبا اين اقدام تحريف آميزخود نام خليج فارس را ازاذهان مردم جهان خارج كنند.

انجمن نويسندگان، خبرنگاران وعكاسان ورزشي ايران ضمن محكوم ساختن اين اقدام كه با روح ورزش و جوانمردي مغاير است، همكاران عزيز و پرتلاش خود در وسائط ارتباط جمعي اعم از صدا و سيما، خبرگزاريها ، مطبوعات و پايگاههاي اينترنتي را به تلاش همه جانبه در جهت خنثي كردن اين حركت مودبانه و ناجوانمردانه و جلوگيري از سو استفاده از حريم مقدس ورزش براي مقاصد و اهداف سياسي فرا مي خواند.

همچنين انجمن ورزشي نويسان ايران ازدولتمردان وبه ويژه وزارت امورخارجه، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وسازمان تربيت بدني انتظاردارد با جديت تمام ودر اسرع وقت اين موضوع را پيگيري واقدامات لازم را درجهت مقابله با آن انجام دهند.