1700 روستای آذربایجان غربی در معرض تهدید زلزله/ جابجایی 21 آبادی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این روستاها در آذربایجان غربی در معرض خطر زلزله متوسط به بالا قرار دارند، افزود: روستاهای در معرض خطر از نظر زلزله، سیل و دیگر حوادث غیر مترقبه طبیعی به منظور ایمن سازی جابجا می شوند .

وی با اشاره به اینکه در این راستا برای جابجایی 21 روستای در معرض خطر آذربایجان غربی برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: از این تعداد تا کنون 11 روستا جابجا شده و جابجایی 10 روستای دیگر نیز در دست اقدام است .

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی همچنین از در معرض خطر سیل بودن 571 روستای استان نیز خبر داد و بیان داشت: این تعداد 19 درصد روستاهای آذربایجان غربی را شامل شده که اقدامات پیشگیرانه برای ایمن سازی این روستاها از جمله ساخت کانال، دیوار ساحلی و دیوار حائل انجام شده است .

به گفته عزیزی برای واحدهایی که تحت پوشش طرح ویژه بهسازی در روستاهای در معرض حوادث غیر مترقبه قرار دارند، 100 میلیون ریال تسهیلات برای هر واحد در قالب وام قرض الحسنه پرداخت می شود .

این مسئول با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان ماکو و وجود دو هزار واحد مسکونی زیر کوهی در این شهر، ادامه داد: در این راستا مقرر شده طی مرحله نخست طرح جابجایی 620 واحد به مکان دیگری انتقال یابد که از این تعداد 200 واحد در قالب طرح آپارتمانی احداث و جابجا شده است .