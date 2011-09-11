رادیوهای تخصصی در همه حوزه های اجتماعی راه اندازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی شنبه شب در نشست تخصصی مدیران کل مراکز استان ها با اشاره به اینکه سیاست ما در رادیو توسعه کمی در کنار توسعه کیفی است، اظهار کرد: تا آخر امسال سه شبکه رادیویی راه اندازی خواهد شد و تا دو سال آینده تعداد شبکه های رادیویی از 20 به 30 شبکه افزایش خواهد یافت.

وی عنوان کرد: ما ملزم به استفاده از تولیدات رادیویی مراکز و نشان دادن توسعه و رونقاستان ها و توان مندی آنان در شبکه های ملی هستیم و برای تحقق این موضوع تمامی شرایط برای تعامل و تبادل برنامه بین شبکه های سراسری و استانی صدا مهیاست.