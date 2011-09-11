مقبولیت جمهوری اسلامی در دنیا/ ولایت فقیه اصلی پذیرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پنجمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) که از صبح یکشنبه 20 شهریور برای 2 روز در سالن اجلاس سران تهران آغاز شد، گفت: امیدواریم این نشست در نشر معارف اهل بیت(ع) و تقویت اسلام اثر شایانی داشته باشد.

وی به نقش ولایت فقیه و تاثیر آن در صدور انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ولایت فقیه اصل پذیرفته‌ شده‌ای در میان فقهای بزرگ شیعه است و این مسئله به دنبال ولایت اهل بیت امری مسلم است و هیچ شیعه‌ای در هیچ جای دنیا بدون ولایت زندگی مشروعی نخواهد داشت و مسئله ولایت اهل بیت(ع) و فقها پیوند دهنده شیعیان با یکدیگر است که در کشور ما به رهبری امام خمینی(ره) با اعتقاد به ولایت فقیه حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شد.

وی با بیان اینکه امتیاز امام(ره) با دیگر فقهای شیعه از زمان شیخ مفید تا به امروز از چند جهت مورد توجه است، گفت: اولاً امام راحل در پیاده کردن معارف یعنی امر به معروف و نهی از منکر معتقد بودند که ما نباید منتظر ایجاد زمینه باشیم، چرا که برخی فقها می‌گفتند وقتی زمینه تاثیر نیست امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست و این درحالی است که امام(ره) می‌فرمود در مسائل اصولی نباید منتظر زمینه باشیم بلکه باید وارد شد و زمینه سازی کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: امتیاز دیگر امام در بحث ضرر و عدم ضرر بود بسیاری از فقها معتقدند که امر به معروف و نهی از منکر در زمان ضرر واجب نیست در حالی که امام(ره) معتقد بودند اگر مسائل اصلی اسلام مطرح باشد اینجا مسئله نمی‌تواند مانع باشد و انقلاب و مبارزات امام بر این دو نکته مبتنی بود.

آیت‌الله مهدوی کنی به امتیاز دیگر امام(ره) نسبت به دیگر فقها اشاره کرد و یادآور شد: امام خمینی(ره) وقتی مبارزه را شروع کردند با تجاربی که از گذشته داشتند حرکت خود را مبتنی بر مسائل فقهی و ولایت فقیه و اصول اسلام و تشیع آغاز کردند و خود به میدان آمدند و وقتی انقلاب پیروز شد گوشه گیری نکردند و کنار نرفتند البته در ابتدا به قم رفتند اما در قم نیز در مسائل حکومتی رسماً وارد می‌شدند و حتی در عزل و نصب وزرا دخالت می‌کردند و در برهه‌ای که کارها را به دولت (بنی صدر) واگذار کردند در جماران گفتند که ما اشتباه کردیم که کارها را واگذار کردیم.

آیت‌الله مهدوی کنی تأکید کرد: امام(ره) نشان داد که یک روحانی می‌تواند حکومت کند همان طور که شیعه معتقد است اهل بیت(ع) حق حاکمیت دارد، امام(ره) این مسئله را نشان داد. نقشی که امام(ره) در تشکیل حکومت داشتند اگر 300 سال قبل می خواستند اعمال ولایت کنند شاید به این صورت عمل نمی‌کردند. جمهوری اسلامی بر مبنای مردم سالاری بنا شد، حکومتی که در دنیا مقبول و معقول است و مبتنی بر اصول اسلامی است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اگر امام(ره) این گونه جلو نمی‌آمدند جمهوری اسلامی پس از 32 سال باقی نمی‌ماند، ایشان بر مبنای عقل و خرد نظام سازی کردند. انقلاب و حکومت ایران مردم سالار است و جمهوری اسلامی در عین حفظ اصول دینی این حکومت، مردم سالار است.

وی در ادامه یادآور شد: ما شیعیان یک ارتباط ولایی با هم داریم و هیچ گروهی از مسلمانان چنین ارتباطی ندارند و این ارتباط ولایی جهانی، معنوی و سیاسی است. یکی از کارهای امام(ره) این بود که سیاست را با معنویت توأم می دانستند و بر پیوند دین و سیاست تاکید داشتند و معتقد بودند که باید دانشگاه و حوزه با هم پیوند داشته باشند. البته منظور این نیست که این دو یکی شوند بلکه دانشگاه در علوم به ویژه علوم انسانی باید با مفاهیم دینی ارتباط داشته باشد.

آیت‌الله مهدوی کنی افزود: یکی دیگر از امتیازات امام(ره) این بود که امام به مردم راست گفت و مردم نیز با امام(ره) صادق بودند و بالاخره امام با عزت آمد و با عزت از دنیا رفت.

وی شکیبایی در پیاده کردن نظام اسلامی را یکی دیگر از ویژگی‌های امام برشمرد و گفت: امام راحل در نظام سازی حکومتی عجله نداشتند، باید در حکومت اسلامی انعطاف داشته باشیم.

وی با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و تسخیر سفارت اسرائیل توسط جوانان مصری آن را یادآور انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: با اینکه در مورد ریشه وقوع این بیداری سخنان مختلفی گفته می‌شود اما بطور قطع این حرکت‌ها ریشه اسلامی دارد و این بیداری اسلامی متاثر از حرکت امام خمینی است.

رئیس مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت اتحاد میان مسلمانان گفت: معنی اتحاد این نیست که برخی دوستان فکر می‌کنند که یکی شویم چرا که اتحاد فلسفی و تکوینی امکان ندارد. منظور از اتحاد ائتلاف در مسائل مشترک است. ما شیعیان با برادران اهل سنت باید در مورد مسائل مشترک گفتگو کنیم و به یکدیگر نزدیک شده و اتحاد خود را حفظ کنیم.

وی در پایان گفت: با اینکه ما نسبت به همه مسلمانان احساس دلسوزی و نگرانی داریم اما نسبت به برادران خود در بحرین احساس مظلومیت می کنیم ما آنها را مظلوم می دانیم و امیدواریم که دولت آنها بیدار شود و به خواسته‌های مردم بحرین توجه کند.

به گزارش مهر، پنجمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) با حضور بیش از 800 اندیشمند داخلی و خارجی از 120 کشور جهان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 شهریور با موضوع کلی بیداری اسلامی در تهران برگزار می‌شود.